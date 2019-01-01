صحيفة | خافيير كليمينتي على رأس المرشحين لتدريب الإمارات

المدرب كان مرشحًا لتدريب الأهلي المصري

أفادت صحيفة إلديس مارك الإسبانية أن خافيير كليمينتي على رأس المرشحين لتدريب منتخب الإمارات في المرحلة القادمة، والذي يمر بأوقات صعبة على صعيد الأداء والنتائج.

الأبيض كان قد خسر أمام فيتنام في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 قبل أن يُغادر كأس الخليج العربي 24 من دور المجموعات بعد الفوز على اليمن والخسارة أمام العراق وقطر.

رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد الإماراتي يستقبل رئيس الاتحاد الآسيوي

وتسببت تلك النتائج السلبية في إقالة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك ثم استقالة اتحاد الكرة الإمارتي برئاسة مروان بن غليظة، وقد شُكلت خلال الأسبوع الماضي لجنة انتقالية لإدارة اتحاد الكرة، وترأسها الشيخ راشد بن حمد النعيمي.

الصحيفة الإسبانية أوضحت أن اللجنة الانتقالية ستُجري مقابلات مع المدربين المرشحين لتدريب الأبيض في نهاية الشهر الجاري أو بداية يناير القادم، وأن كليمينتي على رأس تلك المجموعة.

وأضافت الصحيفة أن ترشيح صاحب الـ69 عامًا جاء كونه من المدرسة الاوروبية وقد حقق نجاحًا جيدًا مع منتخب ليبيا، كما سبق له تدريب المنتخب الإسباني بين عامي 1992-1998.

يُذكر أن المنتخب الإماراتي يحتل المركز الرابع في مجموعته في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 في قطر، إذ يمتلك 6 نقاط ويبتعد بفارق 5 نقاط عن فيتنام في الصدارة، وهو بحاجة للفوز في مبارياته القادمة لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات.