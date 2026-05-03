كلويفرت: منفتح على التدريب في الدوري السعودي ونجلي لا يزال صغيرًا على الاحتراف هناك!

كشف الهولندي باتريك كلويفرت، مدرب منتخب إندونيسيا السابق، موقفه من العمل في دوري روشن السعودي للمحترفين، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى مواصلة مشواره مع المنتخب الإندونيسي رغم عدم التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتولى كلويفرت، صاحب الـ49 عامًا، قيادة المنتخب الإندونيسي في فترة حاسمة العام الماضي، وخاض معه تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ورغم بلوغه الدور الرابع (ملحق التصفيات الآسيوية) إلا أنه خسر من السعودية والعراق.

وقال كلويفرت، في حواره لكووورة الموقع الشقيق في فوتبول كو، "تجاربي التدريبية السابقة كانت رائعة. أعتقد أن أضنة قام بعمل جيد جدًا في اختيار اللاعبين والتشكيلة، كانت تجربة رائعة في تركيا، حققنا نتائج جيدة جدًا ضد فرق كبيرة وهذا أمر فريد حقًا".

وأضاف "تجربة إندونيسيا الأخيرة كانت رائعة من وجهة نظري، رغم أننا لم نتأهل لكأس العالم، كنت أطمح لتدريب المنتخب الإندونيسي لفترة أطول بكثير من أجل تطبيق استراتيجية قوية جدًا للمنتخب".

وعن موقفه من العمل في المنطقة العربية، وتحديدًا دوري روشن، قال "الدوري السعودي بالطبع فرصة مهمة ومثيرة للاهتمام لأي مدرب، العديد من اللاعبين الكبار يذهبون إلى هناك، إذا أتيحت لي فرصة التدريب في السعودية، فأنا دائمًا منفتح على الاستماع إلى العروض".

وعن موقفه من خوض أبنائه تجارب احترافية في السعودية، علق بقوله "شاين لا يزال صغيرًا عمره 18 عامًا، لذا من المبكر قليلًا بالنسبة له. أما جاستن وروبن، فربما يكون ذلك خيارًا في المستقبل القريب، إذا كانت هناك فرصة لهما للذهاب إلى الدوري السعودي، ستكون فرصة رائعة بالطبع، لما لا؟ كما ترى، الكثير من اللاعبين يذهبون إلى الدوري السعودي".

ولدى كلويفرت 4 أبناء: شاين (يلعب لفريق الشباب في برشلونة)، وجاستن (بورنموث)، وروبن (أولمبيك مارسيليا)، وكوينسي (بلا نادٍ حاليًا).

وسبق للنجم الهولندي السابق أن قاد منتخبي كوراساو (من مارس 2015 حتى يونيو 2016) وإندونيسيا (من يناير حتى أكتوبر 2025)، وعمل مساعدًا للمدير الفني في منتخبي هولندا (من أغسطس 2012 إلى يوليو 2014) والكاميرون (من أغسطس 2018 حتى يوليو 2019)، كما درّب أضنة سبور التركي (من يوليو حتى ديسمبر 2023).

انتظروا حوار كلويفرت كاملًا