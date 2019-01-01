كلويفرت: فاتي سيعود للرديف وبويج عليه الرحيل

باتريك كلويفرت مدير مدرسة الناشئين في برشلونة يتحدث عن مستوى انسو فاتي ومستقبل ريكي بويج.

أبدى باتريك كلويفرت مدير مدرسة لاماسيا في نادي برشلونة عن رأيه في النجوم الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الأول خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا في حوار صحفي له مع صحيفة "سبورت"، وأكد من خلاله أن الفريق في حاجة لمجهود هؤلاء النجوم ويحتاج منهم التطور حتى يتحملوا المسؤولية قريبًا.

وقال كلويفرت: "لو كان الكل في الفريق الأول بأفضل حالاتهم فلدي شعور أن فاتي عليه العودة للرديف حتى يحصل على الدقائق، الأمر ينطبق على كارليس بيريز أيضًا".

وأضاف عن فالديز: "الجميع يسأل عما حدث معه أنا أفهم ذلك لكنني لا أحب الحديث في هذا الأمر فلن يكون جيدًا بالنسبة لي أو له أو للنادي، هناك أربعة فقط يعرفون ما الذي حدث بالتفاصيل ولن أفتح بابًا للجدل".

وأكمل حول ريكي بويج: "بالنظر للعدد الذي نملكه في وسط الملعب والجودة وبكل الاحترام لريكي بويج سيكون الأمر صعبًا عليه، يجب أن يخرج في فترة إعارة ليصل لأفضل مستويات بعد ذلك يعود لنا، وأرى أياكس فريقًا مثاليًا له وكذلك لكارليس ألينيا".

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وأردف عن كومان: "لدي الكثير من الاحترام لفالفيردي قبل أي شي، لقد قام بتصعيد العديد من الشباب ولا يمكنني أن أشكو منه، لكنني أعرف كومان جيدًا وهو يقوم بالعديد من الأمور الرائعة مع المنتخب الهولندي، ربما يأتي لبرشلونة في يومًا من الأيام، لكن لا يجب الحديث عن تلك الأمور بينما نحن لدينا مديرًا فنيًا في الوقت الحالي".

وأنهى تصريحاته حول الشباب الذين رحلوا من قبل: "الباب دومًا يكون مفتوح فعندما يرحل لاعب من لاماسيا كل من يعمل هنا يشعر بالضيق لكن تلك هي خيارتهم، ووجهة نظري تخالف المعتاد هنا في برشلونة فدومًا ما يتم غلق الباب خلف من يرحل لكن ليس بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد فقد العديد من نجومه الشباب الذين يملكون قدرات فنية مبشرة أمثال تشافي سيمونز وروبيرت نافارو وإريك جارسيا خلال السنوات القليلة الماضية.