كلويفرت: باريس سان جيرمان لم يصبر على عملي

عام وحيد قضاه الهولندي في باريس

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد باتريك كلويفرت، النجم الهولندي، للحديث مجدداً عن الفترة التي قضاها كمدير رياضي في صفوف باريس سان جيرمان.

وتم تعيين كلويفرت في بداية موسم 2016-2017، ولكنه رحل بعدها مباشرة ليحل محله أنتيرو هنريكي.

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وقال كلويفرت مع "فوتبول": "كنت في طريقي لتدريب شباب أياكس تحت 19 عاماً عندما اتصل بي إس جي، كانت فرصة لا تفوت".

وأضاف: "الجميع تفاجيء من قرار تعييني، حتى أنا شخصياً، كان يريدون أن أزرع عقلية أياكس في أكاديمية باريس، عملية طويلة ومعقدة وتحتاج وقت".

وأردف: "كان تحدياً جميلاً ولكن عام لم يكن كافياً، في رأيي أن القرار كان خاطئاً بإقالتي، ولكن لا أحمل أي ضغينة نحو النادي، لست هذا الشخص".

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ويعمل كلويفرت حالياً مع المنتخب الكاميروني في منصب مدير الكرة رفقة المدير الفني كلارينس سيدورف.