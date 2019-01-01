كلوف: مانشستر سيتي أقوى من يونايتد رونالدو وروني

مدرب بورتون ألبيون يؤكد على قوة مانشستر سيتي قبل مواجهته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال كلوف كريس مدرب فريق بورتون ألبيون إن مانشستر سيتي الحالي بقيادة بيب جوارديولا أكثر قوة وتكاملًا من مانشستر يونايتد الذي ضم كريستيانو رونالدو وروني. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وكان بورتون ألبيون يستعد لمواجهة مانشستر سيتي غدًا الأربعاء ضمن نصف نهائي بطولة كأس كاراباو، في مباراة ستقام على ملعب ويمبلي.

وبخصوص ذلك، قال كلوف كريس حول مانشستر سيتي: "مانشستر سيتي فريق كبير وقوي ومتكامل، من الممكن اعتباره أقوى فريق في إنجلترا حاليًا"

وأضاف: "مانشستر سيتي الحالي مغ بيب جوارديولا أكثر قوة من مانشستر يونايتد 2008، على الرغم من امتلاك الشياطين الحمر رونالدو وروني وآخرين إلا أن السيتي يبدو أكثر تكاملًا"

وتابع: "المباراة ستكون صعبة، ومانشستر سيتي مرشح فوق العادة للعبور للمباراة النهائية بكل تأكيد، ولكننا سنحاول بكل ما أوتينا من قوة أن نحقق المفاجأة"

يذكر أن الفائز من مباراة مانشستر سيتي وبورتون ألبيون سيواجه في المباراة النهائية للبطولة الفائز من ديربي لندن بين تشيلسي وتوتنهام.