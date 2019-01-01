كلوزة: ليفاندوفسكي أفضل 10 مرات من أي وقت مضى

ميروسلاف كلوزة يمدح مهاجم بايرن ميونيخ روبيرت ليفاندوفسكي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال أسطورة كرة القدم الألمانية ميروسلاف كلوزة إن روبيرت ليفاندوفسكي يعيش في الوقت الحالي أفضل حالاته مع بايرن ميونيخ والفترة الذهبية خلال مسيرته.

وكان كلوزة قد صرح من قبل بأن ليفاندوفسكي أحد أفضل المهاجمين في العالم وأنه لا يحصل على حقه الكامل في التقييم الجماهيري والإعلامي.

وحول الانطلاقة القوية التي قام بها المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي خلال الموسم الحالي، أكد كلوزة أن هذا المستوى يجعله أفضل من أي وقت مضى.

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وأضاف: "ليفاندوفسكي الآن أفضل 10 مرات من أي مستوى كان عليه من قبل، لقد وصل إلى قمة مستواه بالجمع بين عنصري الدقة والمهارة من جهة والخبرة من جهة أخرى"

وتابع: "التحديات التي مر بها ليفاندوفسكي خلال مسيرته جعلته شخصًا أقوى وأكثر قدرة على التعامل مع الضغوطات وكذلك أكثر احترافية وجودة"

يذكر أن ليفاندوفسكي قد سجل 11 هدفًا في 7 مباريات فقط في الدوري الألماني ليتصدر قائمة الهدافين بفارق أكثر من الضعف عن أقرب ملاحقيه باكو ألكاسير والذي سجل 5 أهداف فقط.