كلوب يوضح موقف فان دايك من اليورو، ويتمنى إنقاذ موسمه بدوري الأبطال

كلوب يؤكد صعوبة عودة فيرجيل فان دايك وجو جوميز في بطولة كأس الأمم الأوروبية، ويتحدث عن طموحه في دوري أبطال أوروبا.

أكد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز لن يستطيعا اللعب في بطولة كأس الأمم الأوروبية في الصيف المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن الثنائي يحاولان العودة في أسرع وقت ممكن، وتطرق خلالها للحديث عن حظوظ فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب: "الأمر لا يعود لي وليس قراري، لكن تلك هي المعلومات المتاحة بالنسبة لي يف الوقت الحالي، ستكون مشاركتهم صعبة بسبب تأثير الإصابة".

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وأضاف: "جوميز لم يركض بعض، وفان دايك بدأ الركض لكن عودته صعبة، سأكون سعيدًا للغاية لو رأيتهما يلعبان من جديد في التحضير للموسم الجديد، لكنني لم أفكر في كأس الأمم الأوروبية".

وأردف عن موسم ليفربول: "نحن لسنا في موقف يسمح لنا أن نتخيل كيف سينتهي الموسم، والفارق بين الذي نفكر فيه والذي نتمناه والذي نحلم به كبيرًا للغاية، همي الأكبر الآن الاستعداد لوولفرهامبتون مستغلًا الحالة الجيدة التي ظهرت أمام لايبزيج".

وأكمل: "نحن ضمن آخر ثمانية فرق بدوري أبطال أوروبا، وكل المنافسين مذهلين، ولا توجد مباريات سهلة، وخطتنا هي تقديم كل ما لدينا لنحصل على أفضل نتيجة ممكنة".

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة بعد مرور 28 جولة.