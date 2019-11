كلوب والأنفيلد عقدة لجوارديولا وليفربول يحقق رقمًا غائبًا من 34 عامًا

فشل مانشستر سيتي في أن يحقق الفوز على مضيفه ليفربول، بل وتلقى هزيمة عريضة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب الأنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي.

هذه الهزيمة تسجل رقمًا قياسيًا سلبيًا بالنسبة لمدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، والذي أصبح ملعب الأنفيلد بمثابة العقدة له، إذ أنه الملعب الذي تعرض فيه لأكبر عدد من الهزائم خارج دياره، برصيد أربع هزائم في مختلف البطولات.

