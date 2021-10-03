كلوب ينتقد اللاعبين غير الملقحين ضد كورونا: يشبهون السائقين المخمورين!

وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي انتقادات حادة إلى اللاعبين غير المحصنين ضد فيروس كورونا، وادعى أنه إذا كانت "حريتهم" في عدم الحصول على اللقاح، فقد يجادلون أيضًا بأن من حقهم تناول المشروبات الكحولية قبل قيادة السيارات.

كلوب لديه أزمة خاصة للغاية مع فيروس كورونا، بعد وفاة والدته بسبب التعرض له العام الماضي.

ويتزايد الضغط على اللاعبين ليكونوا مثالًا يحتذى به للشباب، من خلال الكشف عن حالة التطعيم الخاصة بهم، وذلك بعد التقارير التي أفادت بأن اللاعبين الرئيسيين في تشكيلة منتخب إنجلترا لا يزالون غير محصنين.

وانتشرت المعلومات الخاطئة والأساطير المحيطة بالتطعيم على نطاق واسع بين لاعبي كرة القدم، وحتى جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا أكد أنه لا يعرف من تم تطعيمه بين لاعبي "الأسود الثلاثة".

لماذا تدخل يورجن كلوب للحديث عن تلقى اللاعبين لقاحات فيروس كورونا؟

يأتي تدخل كلوب بعدما أظهر استطلاع رأي أجرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ربع لاعبي فرق الدوري الإنجليزي قد أصيبوا بفيروس كورونا أثناء فترة تفشي الوباء.

إلى جانب قيود الحجر الصحي الصارمة التي تفرضها السلطات الإنجليزية على لاعبي أمريكا الجنوبية.

ومع تلقي لاعبي أمريكا الجنوبية اللقاحات الصينية للوقاية من فيروس كورونا، فإن ذلك يحرمهم من الإعفاء من الحجر الصحي.

ويتوجه اللاعبون إلى منتخبات بلادهم لقضاء فترة التوقف الدولي خلال الأسبوع الجاري، رغم وجود عديد الدول على القائمة الحمراء في المملكة المتحدة، بعد أن وافقت الحكومة على تخفيف قيود الحجر الصحي بالنسبة إلى اللاعبين المحصنين بالكامل.

ومع تلقي معظم لاعبي أمريكا الجنوبية تطعيمهم في بلادهم، واحتمالية حصولهم على لقاحي سبوتنيك الروسي أو سينوفاك الصيني، وهما لقاحان غير معترف بهما في إنجلترا، فإنهم لن يحصلوا على استثناءات الحجر الصحي.

ماذا قال كلوب عن اللاعبين غير الملقحين ضد كورونا؟

يورجن كلوب انتقد رفض بعض اللاعبين لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم لا يتخلفون عن السائقين المخمورين.

وقال مدرب ليفربول في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "ربما كنا جميعًا في موقف حيث تناولنا مشروبًا أو اثنين، واعتقدنا أنه لا يزال بإمكاننا القيادة، لكن القانون ينص على أنه لا يُسمح لنا بذلك، ولهذا لا نقود".

وأضاف: "هذا القانون ليس لحمايتي، إنه لحماية جميع الأشخاص الآخرين، التطعيم ضد كورونا هو الأمر نفسه".

وتابع: "لا أفهم لماذا يعتبر هذا تقييدًا للحرية، لأنه إذا كان الأمر كذلك، حينها لماذا لا يسمح بالشرب والقيادة".

وأكمل: "لقد تلقيت التطعيم لأنني كنت قلقًا على نفسي، ولكن أكثر من ذلك هو القلق على الأشخاص من حولي".

وأردف: "إذا حصلت على العدوى فهذا خطأي، وإذا حصلت عليها ونشرت العدوى بين الجميع فذلك خطأي أيضًا وليس خطئهم".

ماذا قال كلوب عن التطعيم ضد فيروس كورونا؟

كلوب تطرق إلى السبب الذي دفعه لتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال الألماني: "من أين علمت أنه من المنطقي الحصول على التطعيم؟ اتصلت بالأطباء الذين أعرفهم منذ سنوات".

وأضاف: "يخبرنا معظم المتخصصين أن التطعيم هو الحل للوضع في هذه اللحظة".

وتابع: "أعتقد أنه يمكنني القول إن نسبة 99% من لاعبي ليفربول قد تم تطعيمهم، لم يكن علي إقناع اللاعبين، لقد كان قرارًا طبيعيًا من جانبهم".

وأكمل: "لا أتذكر التحدث مع لاعب ومحاولة إقناعه، لماذا يجب أن أفعل ذلك، أنا لست طبيبًا".

واختتم كلوب تصريحاته قائلًا: "ما سأقوم به، كما هو الحال في الكثير من المواقف الأخرى سيكون النصيحة، لكن ذلك لم يكن ضروريًا".

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