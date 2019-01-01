كلوب يلوم الإصابات بعد التعادل مع مانشستر يونايتد

المدرب الألماني يرى أن فريقه أضاع الفوز..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول إحباطه عقب فشل فريقه في التغلب على غريمه مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للبريميرليج.

وقال كلوب لسكاي سبورتس عقب المباراة:"لقد كانت مباراة غريبة، بدأنا بشكل جيد، ولكن كل الإصابات التي حدثت كلفتنا الإيقاع".

وأضاف:"لقد حدث الأمر لنا مع بوبي (فيرمينو) وتلك كانت كارثة، بينما كان يونايتد قادراً على اللعب بوسط جديد كامل وثلاثي في الأمام. لقد فقدنا إيقاعنا ولم نستطع استعادته".

وأوضح:"لقد كانت مباراة شرسة مليئة باللقطات المميزة، في الأيام التي يصبح فيها يونايتد قابلاً للهزيمة عليك أن تفعلها، ونحن لم نفعلها".

واختتم:"لدينا نقطة أكثر وستكون مباراتنا المقبلة يوم الأربعاء، هذا ما يجب أن نفكر به الآن".

وفي تصريحات أخرى لبي بي سي قال:"ربما نشعر أننا فزنا بنقطة وخسرنا اثنتين، لقد بدأنا كما نريد ولكن أزمة الإصابات قد بدأت وسقط روبرتو فيرمينو. لقد كنا بلا فرص، فقط يونايتد كان لديه فرصة كبيرة تصدى لها أليسون ببراعة، والبقية للركلات الثابتة".

واختتم:"لم نلعب بشكل جيد لأكون منصفاً، لم يكُن اللاعبين بخير، كان بمقدوري رؤية وجوههم، كان الأمر غريباً، لقد فقدنا الزخم والإيقاع وفشلنا تماماً في استعادتهما".

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل السلبي، لتترك ليفربول على الصدارة بـ66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي.