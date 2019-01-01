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كلوب يكشف مصير صلاح من المشاركة أمام برشلونة

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يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يؤكد أن النجم المصري محمد صلاح لن يستطيع اللعب أمام برشلونة مساء غدًا الثلاثاء.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح لن يستطيع المشاركة غدًا الثلاثاء ضد برشلونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لصالح شبكة "موفيستار" وأكد خلالها أن النجم المصري يتحسن، لكنه رغم ذلك لن يكون في قائمة المباراة.

وقال كلوب: "محمد صلاح لا يمكنه أن يلعب مباراة الغد، هو يتحسن بشكل واضح في طريق العلاج، لكن مباراة الغد غير ممكنة بالنسبة له".

وكان صلاح قد تعرض للإصابة في مباراة ليفربول الأخيرة أمام فريق نيوكاسل في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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ويعد صلاح هو اللاعب الثالث الذي سيتغيب عن صفوف فريق ليفربول في مباراة الغد ضد برشلونة بعد كل من نابي كيتا وروبرتو فيرمينو.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب بين برشلونة وليفربول على ملعب كامب نو كان قد انتهى بفوز برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة سجل منها سواريز هدفًا وميسي هدفين.

 

 

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