كلوب يكشف مشكلة نجم ليفربول ويؤكد: "لم أره هكذا منذ وقت طويل!"

المدرب الألماني يتغزل في نجمه..

تناول الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول العديد من الأمور الخاصة بفريقه قبل أن يواجه الأخير وست هام في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

ويطمح رجال المدرب الالماني في مواصلة تضييق الخناق على مانشستر سيتي في مراكز الصدارة، ولا يريد التعثر خصوصًا بعد بدايته الجيدة للغاية.

وقال كلوب: "لم نفعل الشيء الكثير بعد.. صحيح أن بدايتنا راقتني كثيرًا واستمتعت بها، لكن هذا لا يعني أكثر من كونها بداية جيدة".

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وتناول وست هام قائلًا إنهم فريق جيد للغاية وإنه سعيد لان ديفيد مويس نجح في بناء فريق تنافسي وممتع على هذه الطريفة.

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كما أشاد بشكل كبير بنجمه الأوروجوياني المتألق مؤخرًا داروين نونيز، قائلًا إنه قدم أداء رائعًا وسجل وصنع، وإن هدفيه في نيوكاسل تحديدًا لم يشاهده هكذا منذ وقت طويل وهو يسجلهما، على حد تعبيره".

وكشف مشكلته السابقة حين لم يكن يبلي البلاء الحسن مع ليفربول قائلًا: "مشكلة المهاجم هي ألا يحصل على الفرص، الآن هو يحصل عليها ويسجل الأهداف".