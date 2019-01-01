كلوب يكشف عن أكثر ملعب يكرهه في أوروبا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف عن أكثر ملاعب أوروبا بغضًا بالنسبة له.

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن أكثر ملاعب قارة أوروبا بغضًا بالنسبة له بعد سنوات من التدريب في القارة العجوز.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني للريدز لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل قليل.

وقال كلوب: "لا أعلم إذا ما كان ذلك هو الملعب الأفضل لكرة القدم، لكني أكثر الملاعب كرهًا بالنسبة لي هو في إشبيلية بسبب الأجواء الخاصة به، ما أقوله هنا مديح".

وكان المدير الفني للريدز قد لعب في ملعب رامون سانشيز بيزخوان الخاص بإشبيلية في عدة مناسبات سابقة مع كل الفرق التي دربها من قبل في صفوف ماينز وبوروسيا دورتموند وليفربول.

أرسنال قد يُنقذ شاكيري من جحيم دكة ليفربول

وفشل المدرب الألماني في الفوز على ملعب الفريق الأندلسي في أي مناسبة، وفي زيارة له للملعب مع ليفربول كان يتقدم في النتيجة بثلاثة أهداف نظيفة وتعادل في النهاية.

وخاض كلوب ثلاثة لقاءات بالتحديد على ملعب سانشيز بيزخوان وتعادل فيهم جميعًا، كما يملك سجلًا سيئًا بشكل عام أمام إشبيلية سواء داخل أو خارج الأرض.

جدير بالذكر أن كلوب لم يسبق له قط أن فاز على إشبيلية في أي ملعب حيث تعرض لثلاث هزائم من أصل سبع مواجهات في كل البطولات.