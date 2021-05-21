كلوب يكشف سلاحه لخطف بطاقة دوري أبطال أوروبا ويؤكد: لا أتذكر موسمًا سهلًا لنا

ماذا قال كلوب حول مباراة كريستال بالاس؟

قال المدير الفني لنادي ليفربول يورجن كلوب إن المواجهة أمام كريستال بالاس ستكون خاصة وحاسمة لتأهل الفريق إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وستكون المواجهة الأبرز في الجولة الأخيرة للدوري الإنجليزي الممتاز تلك التي ستجمع ليفربول أمام كريستال بالاس مساء بعد غدٍ الأحد في مباراة حاسمة بالنسبة للريدز.

ماذا قال كلوب عن مباراة كريستال بالاس؟

وحول ذلك، قال كلوب: "إنه أمر مثير حقًا، من الواضح أنها المباراة الأخيرة لنا في الموسم الحالي وهي التي ستحدد هل سنتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أم لا، لا بديل عن الفوز".

وأضاف: "أراهن على الخبرة في الفوز بمثل هذه التحديات، سأتسلح بالخبرة السابقة لي في مثل هذه المواقف وكذلك ما يمتلكه اللاعبون من خبرة في مواقف صعبة اجتازوها بنجاح".

وماذا عن عودة الجماهير إلى أنفيلد؟

وتابع: "ليس أمامنا سوى إعطاء كل ما لدينا في المباراة، دعونا نذهب بكل ما لدينا بالإضافة إلى 10000 مشجع مجنون سيتواجد في الملعب، لا أطيق الانتظار".

وأردف: "الجماهير ستعود إلى المدرجات من جديد وهو حدث خاص واستثنائي بالنسبة لي وبالنسبة للاعبين كذلك وبالنسبة للمشجعين الذين يشتاقون إلى أجواء أنفيلد الساحرة".

وأكد: "بالنسبة لي فإنني أطيق الانتظار لرؤيتهم جميعًا مرة أخرى يجتمعون في المدرجات ويهتفون ويغنون، لا يمكنك أن تتخيل ذلك ولكن مع كل هذه الإثارة التي نشعر بها أنه من الجيد التحلي بالصبر ومحاولة جعل الليلة تاريخية".

هل يستحق ليفربول بطاقة الأبطال؟ كلوب يجيب

واسترسل: "اللاعبون عانوا كثيرًا ونستحق في النهاية أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، دعنا نترك الأمر كما لو تركناه مع بعضنا البعض العام الماضي".

وحول موسم الفريق قال: "لا أتذكر موسمًا لم نذهب فيه إلى اللحظة الأخيرة ونحن ننتظر شيئًا، لم يكن هناك موسمًا سهلًا منذ أن وصلت إلى هنا وحتى الآن ويجب أن تقاتل حتى اللحظة الأخيرة".

وقال أيضًا: "لقد اعتدت على الضغط حتى آخر يوم من الموسم، لقد وجدنا بعض الاستقرار وخلقنا الثقة مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، لقد سجلنا الأهداف في اللحظات المناسبة وحصدنا نقاطًا هامة".

الجدير بالذكر أن ليفربول لم يغب عن دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2017 ولذلك يريد الحفاظ على تواجده في البطولة الأوروبية الأهم للموسم المقبل أيضًا.

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