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الدوري الإنجليزي الممتاز

كلوب يكشف الموعد النهائي لعودة تشامبرلين للملاعب

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لم يشارك مع الريدز منذ إبريل الماضي بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

يأمل يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، في عودة لاعب وسطه الإنجليزي أليكس تشامبرلين من الإصابة في أقرب وقت ممكن.

صاحب الـ25 عاماً تعرض لإصابة قوية في مباراة روما بدوري أبطال أوروبا إبريل الماضي، حيث عانى من قطع في الرباط الصليبي.

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تشامبرلين خضع لعملية جراحية وبدأ تدريجياً في التعافي، ليعود مرة أخرى للركض هذا الأسبوع.

كلوب قال عن عودته:"الأنباء الأفضل على الإطلاق، لقد بدأ الركض مؤخراً وهي الخطوة الأولى للتأهيل بشكل كامل".

وأضاف:"أحياناً ترى بعض اللاعبين العائدين من الإصابة يجدون صعوبة في الركض، ولكن مع تشامبرلين الأمر مختلف وهذا شيء جيد".

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وتابع:"لا توجد أي ضغوط عليه، ولكن يبدو أنه سيعود للتدريبات الكاملة في آخر فبراير أو بداية مارس".

وتأتي تصريحات كلوب قبل مواجهة أرسنال غداً السبت في الدوري الإنجليزي، والتي يخوضها ليفربول طمحاً في حفاظه على الصدارة بفارق 6 نقاط عن توتنهام.

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