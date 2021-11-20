كلوب يكشف أسباب تجنبه التدخل في المفاوضات مع صلاح!

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن تدخله في المفاوضات من أجل تجديد عقود النجوم هو أمر لا يحب القيام به.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب، وأكد خلالها أن لهذا الأمر من يختص به، في ظل تأخر تجديد عقد المصري محمد صلاح.

ما الذي قاله كلوب عن تجنب التدخل في المفاوضات مع نجوم ليفربول؟

وقال كلوب: "أنا أتحدث مع فريقي بشكل مستمر، لكن ليس من الصحيح للمدير الفني أن يتحدث مع فريقه حول العقود".

وأضاف: "نحتاج لشخص وسيط في تلك المحادثات، بالنسبة لأي لاعب هذا الشخص يكون وكيله، وبالنسبة لي يكون المدير الرياضي".

ما هي أسباب رفض كلوب التدخل في المفاوضات مع نجومه؟

وأردف: "عندما يكون اللاعب هام للغاية بالنسبة لك وتأتي وتقول له يمكنك أن تحصل على راتب محدد أو غيره قد يكون لا يريد أن يستمع لهذا، ويقولك لك أن هذه ليست قيمتي، هذا النوع من المحادثات لا يجب أن يجري مع الشخص المسؤول عن كرة القدم".

وأكمل: "لو جئت إلى هنا قبل عشر سنوات وقلت لهم أن المدير الرياضي هام للغاية لكانوا قد أرسلوني إلى ألمانيا وقالوا لي قم بذلك هناك".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن محمد صلاح توصل لاتفاق مع ليفربول حول عقده الجديد بالفعل.







