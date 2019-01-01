كلوب يُفند الدروس المستفادة من اختبار سالزبورج

كلوب يرفض انتقاد فريقه بعد استقبال 3 أهداف أمام ضيفه النمساوي

فضل المدير الفني لليفربول يورجن كلوب، التحدث عن النقاط الإيجابية والدروس المستفادة عمومًا من مباراة فريقه ضد ريد بول سالزبورج، التي حسمها الريدز بنتيجة 4-3، بعدما كان متقدمًا بثلاثية نظيفة في البداية.

وفي الوقت الذي اعتقدت فيه جماهير النادي أن الفريق سينهي المباراة بنتيجة عريضة بعد التقدم بهذه النتيجة، جاءت الصدمة بعودة الفريق النمساوي في النتيجة بالتعادل 3-3، قبل أن يفض محمد صلاح الاشتباك بالهدف الرابع، الذي ضمن لحامل اللقب أول ثلاث نقاط في حملة الدفاع عن لقب دوري الأبطال.

وبعد المباراة قال كلوب لشبكة بي تي البريطانية "من الأفضل أن نتعلم من الدروس في مثل هذه المباريات أكثر من التحدث عنها بعد ذلك، أعتقد أنن كنا الطرف الأفضل على الإطلاق أول 30 دقيقة، ثم تغير أسلوب سالزبورج ومن ثم فقدنا الكرة وهذا سبب لنا الكثيرة من المتاعب".

وأضاف "لقد تغير الزخم وتحولت إلى مباراة صعبة بعد تقدمنا 3-0، وجدنا صعوبة إلى أن أحرزوا الهدف الثالث، بعدها تمكنا من الرد. هل أنت غاضب؟ لا لست غاضبًا، الجميع رأى الفريق يلعب بشكل جيد، وبعد ذلك كافحنا للعودة مرة أخرى، لست بحاجة لستة أو سبعة أهداف".

وختم "لا شك أبدًا أن سالزبورج من الفريق الجيدة، لكن في أول 30 دقيقة جعلنا الأمور تبدو صعبة عليهم، ولعبن بشكل رائع بوجه عام، نعرف أن المجموعة صعبة، لكننا كنا أكثر رغبة للحصول على الثلاث نقاط".