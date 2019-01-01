كلوب يفسر عدم البدء بأرنولد وفيرمينو

كلوب يتحدث عن سبب عدم البدء بفيرمينو وأرنولد لمواجهة برشلونة وليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول عن أسباب عدم البدء بالثنائي فيرمينو وأرنولد بشكل أساسي أمام برشلونة.

وأعلن الحساب الرسمي لليفربول عبر تويتر عن التشكيل الذي سيواجه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل المباراة بحوالي ساعة ونصف.

وسيلعب ليفربول بأليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، جوميز، روبيرتسون، ميلنر، فابينيو، فينالدوم، نابي كيتا، محمد صلاح، ساديو ماني..

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١ مايو ٢٠١٩

وحول عدم البدء بأرنولد وفيرمينو قال كلوب إن المواجهة تفرض على المدرب اختيار أسماء معينة دونًا عن أخرى تبدو أقرب للعب.

وأضاف: "فيرمينو كان يريد البدء، ولكنه لا يستطيع، فضلنا ألا نغامر به، ميلنر وفابينيو لم يلعبا آخر مبارتين ولكننا وجدنا أنهم يجب أن يشاركا أساسيين اليوم"

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يذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا على برشلونة في كامب نو في مواجهة الذهاب، على أن تلعب مباراة الإياب على ملعب أنفيلد الأسبوع المقبل.