"نريد الفوز رغم الأطفال" .. كلوب يفسر استبعاد وائل محيا من تشكيل ألمانيا ضد صربيا

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يورجن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تحدّث عن المواجهة أمام صربيا المقررة الجمعة ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، مؤكدًا أنه يتطلع إلى الاختبار الذي ينتظر فريقه.

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في المؤتمر الصحفي السابق للمباراة، تطرق كلوب إلى الأجواء الغريبة التي تنتظر اللقاء، إذ لن يُسمح بحضور سوى نحو 5000 طفل صربي، وذلك نتيجة عقوبة فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الاتحاد الصربي لكرة القدم تمنع الجماهير العادية من الحضور.

ومازحاً بشأن الجمهور الصغير، قال كلوب: «إذاً، غداً سيتعين علينا إعادة 5000 طفل صربي إلى منازلهم وهم يعتقدون أن كرة القدم لا تجلب الفوز دائماً، لكنهم سيحصلون على فرصة أخرى في المرة القادمة. لا أريد أن أهدد أحداً، لكن هدفنا هو الفوز بالمباراة، حتى وإن كانت ستُقام أمام أطفال».

وعن المباراة نفسها، قال المدرب الألماني: «أتطلع إليها. إنها اختبار لنا. نقوم بكل هذا مع إبقاء هدف نهائي واحد نصب أعيننا، وهو أن نكون جاهزين للمنافسة. مباراة الغد لقاء تنافسي حقيقي، وأتوقع أن تكون صعبة للغاية».

وأضاف: «ستكون (المباراة) اختباراً حقيقياً لمعرفة أين نقف حالياً ومدى ما قطعناه من تقدم. نريد بالطبع أن نُظهر أننا استغللنا الوقت بشكل جيد. مازال لدينا بضع ساعات لتحقيق ذلك، حتى يتسنى للجميع رؤية ما سنقدمه على أرض الملعب. وكما قلت، أتطلع إلى المباراة».

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«استبعاد وائل محيا»

كما رد كلوب على العناوين التي زعمت أن وائل محيا قد استُبعد من تشكيلة ألمانيا لمواجهة صربيا. وأصرّ على أن القرار ليس عقوبة ولا دليلاً على أن المدرب قد تخلى عن اللاعب الشاب، بل يعود ببساطة إلى عدد اللاعبين المسموح بهم في قائمة المباراة.

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وقال كلوب: «أود أن أتحدث عن وائل محيا، لأن الأمر تحوّل إلى عنوان يقول إنه استُبعد من القائمة. هذا بعيد تماماً عن حقيقة ما حدث، إنه مجرد هراء. نحن بالطبع لم نستبعده».

وأضاف: «تحدثت مع وائل مسبقاً، وما لم يتغير أي شيء، فلن يكون ضمن قائمة المباراة. نريده أن يعيش هذه التجربة كاملة. حين أتخيل نفسي في سن السابعة عشرة، ويخبرني أحدهم أنني قد أكون جزءاً من فريق على هذا المستوى، لكنت اغتنمت أي فرصة متاحة لتحقيق ذلك».

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وتابع: «هذا هو الوضع بالضبط. إنه يتدرب بشكل رائع وفي حالة جيدة جداً، لكنه لم يُستبعد. إنه هنا معنا».

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أكد أن محيا سيغيب عن مواجهة صربيا رغم سفره مع القائمة إلى بلغراد. وقد اختار كلوب 24 لاعباً، أي أكثر بواحد من الـ23 المسموح بهم وفق لوائح دوري الأمم الأوروبية.

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من هو وائل محيا؟

يبلغ يحيا 17 عاماً فقط، وهو أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الألمانية، ويلعب في خط الوسط لنادي بوروسيا مونشنجلادباخ.

يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية، لكنه يمثّل ألمانيا على مستوى الفئات السنية.

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وُلد ميحيا في 31 ديسمبر 2008، والتحق بأكاديمية مونشنغلادباخ وهو في الثامنة من عمره، وقد حطّم بالفعل سلسلة من الأرقام القياسية للنادي. فقد أصبح أصغر لاعب يرتدي قميص الفريق في كأس ألمانيا في أكتوبر 2025، ثم أصبح أصغر لاعب في تاريخ النادي يظهر في البوندسليغا حين واجه فولفسبورغ في ديسمبر من ذلك العام.