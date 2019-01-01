كلوب يفسر أهمية الفوز على بورنموث وشعور جماهير ليفربول

ليفربول ينفرد بالصدارة حتى الغد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الألماني، يورجن كلوب بفوز فريقه، ليفربول على حساب بورنموث بثلاثية نظيفة.

فوز أعاد الريدز بعد مرور 26 جولة إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة الغد المرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.

وسجل ماني وصلاح وفينالدوم، ثلاثية الريدز، ليعلق الألماني على أداء الفريق عقب نهاية اللقاء: "لم أكن سعيدًا بالأداء في اللقاءين الماضيين، لقد عانينا في الكرات الثابتة، لكن هناك العديد من الأشياء التي تطورت".

وأردف: "لدينا إصابات واللاعبين الجاهزين أصبحوا مرهقين قبل يوم واحد من اللقاء، لدينا توقعات عالية، واليوم فزنا بنتيجة مريحة، كان أداءناً رائع في الملعب والأهداف على مستوى عالي".

وتابع: "كنا نحتاج لإظهار ردة الفعل، الهدف ليس الخروج من الأمر، لكن أن نؤدي ونقنع".

وعن متوسط الميدان الهولندي فينالدوم: "لم ينم في الفندق الليلة الماضية، لقد كان يشعر بالتعب، لذلك لم يأتي إلى فندق الفرق".

وأخيرًا عن جماهير ليفربول: "الجماهير تشعر بالعصبية في عدة أوقات من الموسم، أنه ليس بشأن ليفربول، أنها كرة القدم".

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ويلتقي مانشستر سيتي مع تشيلسي غدًا، ولديه الفرصة للانقاض على صدارة الترتيب مرة أخرى، ليعادل رصيد ليفربول بـ65 نقطة، علمًا أنهم خاضوا مباراة إضافية.