كلوب يعلن إصابة أدريان في احتفالات السوبر الأوروبي

كيف يلعب ليفربول دون أدريان وبيكر؟

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، تعرض الحارس أدريان لإصابة أثناء الاحتفال بالفوز ببطولة السوبر الأوروبي.

أدريان قاد ليفربول للفوز ببطولة السوبر الأوروبي بعد التصدي لركلة الجزاء الحاسمة.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ساوثامبتون: "لا أفهم لماذا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي الذي نعيش فيه ويجعلنا جميعًا متقاربين، يقرر مشجع أن يقفز على شيء ما ويضرب قدم أدريان. إنّها متورمة قليلًا وسوف نرى".

وتابع: "عدا ذلك، لقد كانت ليلة رائعة بالنسبة له".

وأردف: ""نحن نحب الجمهور لا شك في ذلك ولكن في لقاء مانشستر سيتي أحد الجمهور اقتحم الملعب وضد نوريتش كذلك والآن في تشيلسي وقبل ذلك بنهائي دوري أبطال أوروبا تلك الفتاة التي اقتحمت الملعب وجنت الكثيير من الأموال. الأمر ليس مضجكًا ولكن لا نمتلك حيلة".

واختتم: "لو أنّ شخصًا قادر على إيقاف هذا الأمر فعليه الإسراع بذلك لأنني لا أجده مضحكًا. السفر أيضًا جعل التعافي أبطيء وأدريان لن يخضع للفحص سوى بعد أن يقل التورم وأرى أنّ حالته تتحسن لكني لم أحسم قرار مشاركته بعد".

ويعاني ليفربول من إصابة أليسون بيكر والتي قد تبعده عن الملاعب حتى أكتوبر المقبل.

وقد يواجه الريدز مشكلة كبيرة أمام القديسين حال تعرض أدريان للإصابة لعدم وجود حارس بديل.

جدير بالذكر أنّ مانويل بيليجريني، مدرب وست هام، أكد أنّ فريقه لم يكن يود رحيل أدريان ولكن الحارس فضّل الانضمام لليفربول.