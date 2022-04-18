كلوب يعلق على جفاف صلاح التهديفي: لن أتحدث له

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن فترة غياب محمد صلاح عن التسجيل تعد أمرًا طبيعيًا في حياة أي لاعب كرة قدم.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والتي تقام مساء الثلاثاء على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب: "مرور محمد صلاح بفترة دون تسجيل أهداف هو أمر طبيعي للغاية، لقد تحدثنا عن كل التحديات البدنية التي واجهه في الأشهر الماضية، وتلك الأمور طبيعية".

وأضاف: "أحببت ما قدمه ضد مانشستر سيتي للغاية، لقد لعب مباراة جيدة، والأمر عبارة عن مسألة وقت قبل أن يعود للتسجيل".

وأكمل: "لم يكن محظوظًا في أكثر من مناسبة، لكن وقت تسجيله للأهداف سيأتي من جديد، أنا سعيد للغاية بما يقدمه من مستويات".

ورد عما إذا كان سيقوم بالحديث معه: "ليس حقًا، الأمر يعتمد على عدة أمور، نحن نتحدث بشكل عام عن عدة أمور وليس عن وضعه التهديفي.

جدير بالذكر أن آخر أهداف محمد صلاح في الدوري الإنجليزي تعود لمنتصف شهر مارس عندما سجل ركلة جزاء ضد برايتون.