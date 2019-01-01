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كلوب يعلق على إمكانية عودة كوتينيو إلى ليفربول

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كوتينيو فقد موقعه كأساسي مع برشلونة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

استبعد يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن يكون هناك أي صحة في التقارير التي تحدثت عن عودة محتملة للاعب برشلونة فيليبي كوتينيو.

وتحول كوتينيو في الأسابيع الأخيرة إلى لاعب احتياطي في تشكيلة برشلونة، مما فتح مجال الحديث عن إمكانية مغادرته للنادي.

وقال كلوب للصحافة: "هذا شيء لا أريد الحديث عنه، وسأقول إن لا هذا انتقال مستبعد حدوثه، لا يوجد ما أقوله".

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وأتبع: "أي شيء سأقوله سيخلق قصص جديدة في موضوع لا وجود له، فيل في برشلونة ومتأقلم وكل شيء بخير".

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وكشف كلوب عن موقفه من تجديد عقده: "سأكون سعيداً إذا لم يفاتحوني في الأمر بالوقت الراهن لأنني لا أريد التفكير فيه".

وأكمل: "أملك وقتاً طويلاً قبل 2022 ولا أفكر بالأمر حالياً، تركيزي كله منصب على العام الحالي والعام المقبل سنرى".

وينتهي عقد كلوب مع ليفربول بحلول يونيو 2022 وذكرت الصحافة الإنجليزية أن النادي سيتحرك لتأمين مستقبله مبكراً.

ويلعب ليفربول مساء السبت مع كريستال بالاس ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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