كلوب يعترف: تقييمي لساديو ماني لم يكن في محله

هكذا كان ينظر كلوب لماني قبل بداية التعارف في "أنفيلد روود"

اعترف مدرب ليفربول يورجن كلوب بشكل واضح وصريح، بأنه لم يكن على صواب في تقييمه للسنغالي ساديو ماني، عندما رفض ضمه إلى بوروسيا دورتموند قبل سنوات.

وأشار المدرب الألماني إلى أنه كان بإمكانه ضم أسد التيرانجا إلى "سيجنال إيدونا بارك" في فترة توليه قيادة أسود الفيستيفاليا، إلا أنه تراجع عن الفكرة بُرمتها، لعدم اقتناعه بقدرات الدولي السنغالي آنذاك.

لكن بمجرد أن تسلم مهمة حُكم "أنفيلد روود"، قام بتصحيح قراره، بالتوقيع مع ماني من ساوثامبتون في صفقة كبدت الإدارة الأمريكية المستحوذة على النادي قرابة الـ35 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016.

وفي هذا الصدد قال كلوب في حديثه الروتيني مع الصحفيين على هامش صدام ريد بول سالزبورج الحاسم في دوري مجموعات أبطال أوروبا "كان مجرد تقييم خاطئ من جانبي، كنت أعتقد في ذاك الوقت أن هناك الكثير من الضغوط على دورتموند، وكان من الضروري أن تكون صفقة خاصة".

وأضاف "في الحقيقة هذا لم يكن القرار الخاطئ الوحيد الذي اتخذته، هذا فقط كان القرار الذي تمكنت من تصحيحه بعد بضع سنوات".

ومنذ وصول ماني إلى "أنفيلد روود"، ومستواه في تطور لا يُصدق، والآن بات من أهم اللاعبين الذين يعول عليهم كلوب في تشكيلته الأساسية، وأثبت ذلك بوصوله لشباك منافسه في 77 مناسبة من مشاركته في 144 مباراة في مختلف المسابقات بالقميص الأحمر.

وسيخوض ليفربول مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أمام منافسه السويسري مساء اليوم الثلاثاء، لتفادي الخروج المبكر من حملة الدفاع عن لقبه الأوروبي.

ويحتل الريدز صدارة مجموعته الخامسة بعشر نقاط، بفارق نقطة عن نابولي الذي سيواجه حصالة المجموعة جينك، وبفارق 5 نقاط عن مضيفه النمساوي، الذي يحتاج للفوز بأي نتيجة لضمان مرافقة الـ16 الكبار في مراحل خروج المغلوب.