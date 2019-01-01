كلوب يعترض على جدول المباريات ويثمّن الفوز بالسوبر الأوروبي

تعرف على تصريحات يورجن كلوب قبل مواجهة ساوثامبتون

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ جدول المباريات لا يساعد فريقه بعد اللعب يوم الأربعاء مؤكدًا أنّ تحقيق السوبر الأوروبي سوف يخدم الفريق في المستقبل.

ليفربول انتصر على تشيلسي بركلات الترجيح ليحقق لقب السوبر الأوروبي الرابع في تاريخه.

وافتتح كلوب المؤتمر الصحفي بقوله: "الفوز بالسوبر الأوروبي كان رائعًا وأفضل مما توقعت قبل انطلاق المباراة وخاصة أننا لعبنا 120 دقيقة وبذلنا جهدنا كبيرًا لنستحق التتويج بها. أتفهم شعور تشيلسي بعد الخسارة".

وتابع: "لقد أصبحنا أكثر خبرة في النهائيات والفوز بالطبع أفضل من الخسارة وأعتقد أنّ النتيجة تعبر عن المستوى الذي ظهرنا به وأتمنى أنّ تكون البطولة فرصة لنا لتقديم الافضل في المستقبل".

كلوب أشار إلى أنّ فريقه تدرب لمدة ساعتين ولعب يوم الأربعاء والآن سيلعب يوم السبت موضحًا أنّه لا يرغب في الحديث عن هذا الأمر قبل اللقاء حتى لا يظهر وكأنّها حجة مشيرًا إلى أنّه لم يكن من الصواب أن يلعب الريدز الجولة الافتتاحية يوم الجمعة بينما تشيلسي يوم الأحد ولكن القرار لا يخضع له.

وواصل: "أوكسلاد تشامبرلين يقدم قيمة إضافية كبيرة للفريق ولكنّه بحاجة إلى الوقت ليعودة إلى مستواه، وكما قلت من قبل فإن مشاركته في مركز مختلف ضد تشيلسي كان خطأ مني".

وأردف: "ماني لم يستكمل السوبر لأنّه عائد لتوه ولا نود خسارته كما أنّ فيرمينو لعب مباراة رائعة وأظهر أهميته بعد مشاركته، أما محمد صلاح فكان

رائعًا كالعادة".

صاحب الـ 52 عامًا أكد أنّه لا يعرف موعد عودة نابي كيتا من الإصابة مشيرًا إلى أنّ أدريان يعاني من تورم في قدمه ولم يتم تحديد قرار بمشاركته ضد القديسين من عدمه.

وحول استقبال العديد من الأهداف، علّق يورجن: "لو أنك تقارن الأمر بشهر أغسطس من العام الماضي فلن يكون هناك اختلاف كبير، وشاهدنا في السوبر قدرة الفريق على بناء مصيدة التسلل وإلغاء هدفين لتشيلسي لهذا السبب وهو في رأيي تفوق دفاعي. بالطبع نحتاج إلى التطور دون شك".

واختتم: "ساوثامبتون عقّد المهمة علينا العام الماضي وكانوا منافسًا شرسًا ولذلك لا أتوقع أن تكون مباراة سهلة ولكن يجب علينا أن نلعب بطريقتنا المعتادة ونقدم أفضل ما لدينا".\

جدير بالذكر أنّ الريدز انتصر في الجولة الأولى من البريميرليج بنتيجة 4-1 على نوريتش سيتي.