كلوب يطالب جماهير ليفربول بالعقلانية في الاحتفالات

كلوب يوجه رسالة إلى جماهير ليفربول...

حث يورجن كلوب مشجعي ليفربول على "فعل ما هو صحيح" بعد مشاهدة الاحتفالات الجماهيرية في بيير هيد بعد فوزه الأول باللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مشجعو ليفربول قد احتشدوا بأعداد كبيرة يوم الجمعة الماضي وألحقوا أضرار بالممتلكات، وقد نشرت صور في صباح اليوم التالي تظهر حالة من الفوضى، وهو ما أثار الانتقادات.

وكتب كلوب خطابًا نشرته صحيفة "ليفربول ايكو" للجماهير لشكرهم على دعمهم قائلًا "هذه هي لحظتنا" ، لكنه ناشد المؤيدين للاحتفال "بطريقة آمنة وفي أماكن خاصة".

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وقال :"أحب شغفكم وأغانيكم ورفضكم لتقبل الهزيمة وكذلك ولائكم وفهمكم للعبة وثقتكم فيما نقدمه... لكن ما لم أحبه - ويجب علي أن أقول ذلك – هي المشاهد التي شهدتها بيير هيد (بوسط مدينة ليفربول) يوم الجمعة."

وتابع رئيس الريدز "أنا إنسان وشغفك هو شغفي ولكن الآن أهم شيء هو أنه ليس لدينا هذا النوع من التجمعات العامة".

"نحن مدينون لأكثر الفئات ضعفًا في مجتمعنا ، وللعاملين الصحيين الذين قدموا الكثير والذين صفقنا لهم وللشرطة والسلطات المحلية الذين يساعدوننا كنادٍ في عدم القيام بذلك".

"من فضلك - احتفل - ولكن احتفل بطريقة آمنة وفي أماكن خاصة ، حيث لا نخاطر بنشر هذا المرض الفظيع في مجتمعنا. نحن مدينون لأنفسنا وللبعض الآخر للقيام بما هو صواب وفي هذه اللحظة يعني أن نكون معًا والتواجد معًا من خلال التباعد".

"في بداية هذه الأزمة ، قلت إننا لا نريد اللعب في ملعب فارغ بدون جماهير ، ولكن إذا كان ذلك يعني أنه ساعد شخصًا واحدًا فقط على البقاء بصحة جيدة ، فلن نفعل ذلك دون طرح أسئلة ، ولم يتغير شيء ليغير هذا الرأي".

وقد أدان مسؤولو المجلس وشرطة ميرسيسايد تجمع بيير ، الذين أكدوا أنه تم القبض على رجلين ، واحد للاشتباه في الاعتداء وآخر للاشتباه في حريق متعمد بعد أن ضرب الألعاب النارية الشهيرة مبنى رويال ليفر في المدينة ، مما تسبب في ضرر لا يقل عن 10000 جنيه استرليني .

وأضاف كلوب: "إذا كانت الظروف مختلفة ، فلن أحب شيئًا أكثر من الاحتفال معًا ، وأن أكون في موكب أكبر من ذلك بعد فوزنا بدوري أبطال أوروبا العام الماضي ، حتى نتمكن جميعًا من مشاركة هذه اللحظة الخاصة ولكن الآن غير ممكن.

"لقد بذلنا جميعًا جهودًا كبيرة لمحاربة فيروس كورونا ولا يمكن أن يضيع هذا الجهد. نحن مدينون لأنفسنا وللبعض الآخر بفعل ما هو صحيح وفي هذه اللحظة هذا يعني أن نكون معًا وأن نكون هناك لبعضنا البعض من خلال التفريق.

"عندما يحين الوقت المناسب سنحتفل. سنستمتع بهذه اللحظة وسنرسم المدينة باللون الأحمر. ولكن في الوقت الحالي ، يرجى البقاء في المنزل قدر الإمكان، ليس هذا هو الوقت المناسب للتواجد في وسط المدينة بأعداد كبيرة أو الاقتراب من ملاعب كرة القدم".

" نأمل أن نلعب دورًا كبيرًا في مكافحة هذا المرض. أعلم أننا قادرون على القيام بذلك لأنني اختبرت ما يمكن أن يحدث فرقا واستفاد منه اللاعبون وأنا".

يذكر أن ليفربول الذي حسم اللقب رسمياً لصالحه نهاية الأسبوع الماضي سيواجه نظيره مانشستر سيتي في مباراة تحصيل حاصل ولكنها مرتقبة للغاية، وسيكون على ليفربول أيضاً الاستعداد لمواجهة أستون فيلا بعد 3 أيام فقط من مواجهته مانشستر سيتي.