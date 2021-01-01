كلوب يصدم جماهير ليفربول: فان دايك لن يلعب هذا الموسم إلا بمعجزة!

الأمر بات واضحًا..

استبعد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عودة فيرجيل فان دايك من إصابته مرة أخرى هذا الموسم، كاشفًا في الوقت نفسه عن الأسباب التي دعته للتعاقد مع أوتشان كاباك وبن ديفيز.

وكان فان دايك تعرض لقطع في الرباط الصليبي في أكتوبر الماضي ولم يُعلن ليفربول عن مدة غيابه، فيما كانت بعض التقارير تمنح الأمل للجماهير بعودته قبل نهاية هذا الموسم.

لكن كلوب قضى على تلك الآمال بتأكيده أن عودة الهولندي تحتاج إلى "معجزة"، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الريدز المرتقبة أمام برايتون بالدوري الإنجليزي الممتاز.

الألماني في تصريحاته قال "أعتقد أن هناك مساحة لفيرجيل في قائمة دوري أبطال أوروبا، إذا كانت لدينا تلك المساحة فإنه سيتواجد في القائمة بصورة طبيعية".

كما أضاف "لم يخبرني أي طبيب أن هناك فرصة لفيرجيل حتى يلعب مرة أخرى هذا الموسم، لا أريد أن أقول أن الأمر مستحيل، ولكنه من غير المرجح".

وتابع "إذا لم تكن الأمور كما نظن فسيكون علينا أن نتخذ قرارًا، إذا كان في قائمة دوري الأبطال فقط هذا بسبب أننا نأمل في حدوث معجزة ليس إلا".

أما عن التعاقد مع الثنائي كاباك وديفيز فقال "لديهما خبرة جيدة على صعيد فرق الكبار، أوتشان شاب لكن لديه هذه الخبرة، بن أكبر قليلًا ومساره مختلف قليلًا، هذه هي كرة القدم".

وبعدما استبعد أن يشارك الثنائي أمام برايتون في آن واحد، اختتم الألماني تصريحاته بقوله "نحن في لحظة جيدة ولكن أظن أن برايتون كذلك وعلينا أن نتغلب عليهم، هذا ما سنحاول فعله".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج بفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، مع مباراة أقل لكتيبة بيب جوارديولا.