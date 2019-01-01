كلوب يشيد بتطور ماتيب ويحذر من ملعب شيفيلد

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة شيفيلد يونايتد

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، صعوبة خوض لقاء شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي مشيدًا بإمكانيات جول ماتيب وجيمس ميلنر.

ليفربول يحل ضيفًا على شيفيلد غدًا، السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

وافتتح كلوب المؤتمر الصحفي بالحديث عن جاهزية ديفوك أوريجي وساديو ماني لمواجهة شيفليد يونايتد مؤكدًا أنّ أليسون بيكر يقترب من العودة للملاعب.

وقال المدرب الألماني: "لا أفكر في السلسلة الإيجابية التي يقوم بها الفريق، كل ما يهمني هو اللقاء المقبل وكيفية التغلب على المنافس، ومباراة شيفيلد ستكون صعبة خاصة أن هذه المرة الأولى التي أتواجد فيها على هذا الملعب".

وأشاد المدرب بما يقدمه أدريان في حراسة المرمى مؤكدًا أنّه يخلف بيكر على أكمل وجه ويقدم مستويات جيدة، كما طالب فريقه بالاستحواذ أكثر على الكرة والدفاع بصورة أفضل كمجموعة تجنبًا لاستقبال الأهداف.

وواصل: "سعيد بالمجموعة الشابة التي ظهرت في مباراة كأس الرابطة، لدينا إليون وجونز والذين قد يحصلوا على فرص أكبر مع الفريق ولكنهم بحاجة إلى الوقت والصبر".

وأردف: "جول ماتيب تطور كثيرًا. إنّه موهبة رائعة منذ أن كان لاعبًا في شالكه بعمر 18 عامًا وبعد انتقاله لنا بمبلغ كبير لم يكن الأمر سهلًا بالنسبة له ولكنّه تحسن كثيرًا والآن جزء أساسي من كتيبة الفريق".

صاحب الـ 52 عامًا أشار إلى امتلاكه مجموعة رائعة من اللاعبين لديهم الثقة المطلوبة للنجاح ويجب الاستمرار في السير على الطريق ذاته والحفاظ على الثقة.

واختتم: "جيمس ميلنر لاعب هام بطريقة لا تُصدق، إنّه السيد الاحترافي ودوره كبير للغاية في غرفة الملابس. أعتقد أنّه سوف يستمر معنا لسنوات طويلة وبالنسبة لتجديد عقده فهذا أمر لا يستدعي حتى النقاش".

جدير بالذكر أنّ ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.