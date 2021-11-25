كلوب يشتبك مع صحفي بسبب وصفه "المهين" لبطولة أمم إفريقيا

اشتبك الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي مع صحفي، في محاولت للدفاع عن نفسه بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا عن بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ليفربول وبورتو في الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أوروبا، وصف كلوب بطولة أمم إفريقيا بأنها "بطولة صغيرة".

وبعد المباراة، أحد الصحفيين الإفارقة تحدث بحدة مع كلوب عن وصفه للبطولة بالصغيرة، وسأله عن سبب ذلك.

ماذا حدث بين كلوب والصحفي؟

في البداية وجه الصحفي سؤالًا إلى كلوب قال فيه:"لقد قللت من قيمة بطولة كأس الأمم الإفريقية، واعتبرتها بطولة صغيرة، أعتقد أن ذلك إهانة للاعبين والجماهير وللقارة وشعبها".

ليرد الألماني: "لم أقصد ذلك بهذا الشكل، لا أعلم لماذا فهمت الأمر بتلك الطريقة".

ليعود الصحفي ويقول: "أنت قلت ذلك، لقد استمعت إلى المؤتمر الصحفي وأنت قلت أن البطولة صغيرة في إفريقيا".

ليدافع كلوب عن نفسه: "لم يكن ذلك قريبًا حتى، لم تكن تلك الفكرة في رأسي أن أتحدث عن كأس الأمم الإفريقية بأنها بطولة صغيرة، أو أقصد أن قارة إفريقيا قارة صغيرة، على الإطلاق".

وأضاف: "ما قصدته حقًا، هو أننا نعرف أنه لا يوجد أي توقف دولي آخر حتى مارس، وأنا قلت: حسنًا هناك بطولة صغيرة في يناير، ولم أقصد أن البطولة نفسها صغيرة، الأمر مجرد سخرية".

وأكمل: "إنها بطولة كبيرة تضم أكبر اللاعبين، أنا لست متحدثًا أصليًا بالإنجليزية، لكن إن أردت أن تفهمني بصورة خاطئة، يمكنك ذلك دائمًا".

وتابع: "أنا أعرف أنني لم أكن أبدًا لأفكر بهذه الطريقة، لا أعرف لماذا فكرت أنت في الأمر بتلك الطريقة".

واختتم كلوب حديثه قائلًا: "لم تكن تلك نيتي، لكنك جعلت الأمر يبدو كبيرًا، وهذا ليس رائعًا جدًا لأكون صريحًا معك".

ما هو موقف ليفربول في دوري أبطال أوروبا؟

حجز ليفربول بالفعل مقعده بالفعل في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا مبكرًا، بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في خمس مباريات حتى الآن.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة، بفارق 10 نقاط كاملة عن بورتو صاحب المركز الثاني.

اقرأ أيضًا

أفضل من صلاح وتفوق على ميسي ومبابي مجتمعين .. ردود أفعال أداء محرز أمام باريس

"مبابي محبط في باريس ويمكن أن ينتقل إلى نيوكاسل"!