كلوب يشاهد إعادة مواجهة الكأس عبر حاسبه الشخصي

المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سيشاهد مواجهة الريدز ضد شوروسبري من على حاسبه الشخصي.

يواجه فريق ليفربول نظيره شوروسبري مساء اليوم في إعادة لقاء الدور الرابع في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب أنفيلد.

تأتي المواجهة في ظل غياب كافة عناصر الفريق الأول للريدز ومن ضمنهم المدرب يورجن كلوب المدير الفني للفريق الذي حصل أخيرًا على عطلته الشتوية.

وسيقود المدرب المساعد نيل كريتشيلي الفريق في مواجهة اليوم، كما فعل في مباراة كأس الرابطة ضد أستون فيلا قبل أسابيع.

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وسيتابع كلوب المباراة عبر حاسبه الشخصي وقد منح كريتشيلي الصلاحية الكاملة لإدارة المواجهة، مع إمكانية اللجوء له لو أراد ذلك.

وقال كريتشيلي: "كلوب تواصل معي خلال مباراة أستون فيلا ومنح الجميع دفعة معنوية كبيرة بالرغم من التأخر في النتيجة، وسيكون له حرية القيام بذلك ضد شوروسبري".

وكان فريق ليفربول قد اضطر لمواجهة أستون فيلا بالفريق الثاني بسبب مشاركتهم في كأس العالم للأندية التي أقيمت في قطر.

جدير بالذكر أن المواجهة الأولى بين ليفربول وشوروسبري كانت قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق وهو ما يتطلب إعادة المباراة.