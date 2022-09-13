كلوب يسخر من فريقه: سنفقد إيقاعنا بسبب التوقف؟ أتمنى ذلك!

نتائج متواضعة لليفربول ببداية الموسم

يمر المدرب الألماني يورجن كلوب بواحدة من أسوأ فتراته مع ليفربول، ولكنه يرفض الحديث بغضب عن هذا الأمر، ويفضل السخرية من أحوال فريقه بوسائل الإعلام.

الفريق يمر بحالة سيئة جدًا من ناحية النتائج والأداء، قبل المباراة التي سيخوضها الليلة أمام أياكس أمستردام في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأتي هذه المواجهة بعد تأجيل مباراة الريدز الماضية أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، بسبب حالة الحداد في بريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مع إمكانية تأجيل المزيد من المباريات المحلية الأخرى.

ماذا قال كلوب عن التوقف المؤقت؟

قام أحد الصحفيين أثناء حضور كلوب للمؤتمر الصحفي لمباراة أياكس، بسؤال الألماني عن أضرار توقف فريقه عن اللعب لمدة ستة أيام، مما قد يتسبب في فقدان فريقه لإيقاع المباريات.

ورد مدرب ليفربول قائلًا:"أي إيقاع؟ لم يكن لدينا أي إيقاع، هل شاهدت مباراتنا ضد نابولي؟ سيكون من الرائع فقدان هذا الإيقاع الذي نلعب به الآن".

وأضاف:"يجب علي أن أفعل شيئًا ما، هل أردت التواجد في موقفنا الحالي؟ لا، ولكن نحن الآن أمام موقف صعب، الفريق أظهر قدر كبير من الاستمرارية لفترات طويلة وأنا أعلم كيف تسير الأمور في كرة القدم".

كيف تبدو بداية ليفربول للموسم؟

كلوب كان محقًا في رغبته بفقدان الإيقاع الحالي، لأن ليفربول خسر في مباراتين من أصل 6 في الدوري الإنجليزي حتى الآن ويحتل المركز السابع بالمسابقة.

ولم تتوقف الأمور عند ذلك، بل تعرض الفريق أيضًا لخسارة محرجة على يد نابولي بنتيجة 4/1 الأربعاء الماضي بالجولة الأولى من دوري الأبطال.

وخرج كلوب بعدها ليصف هذه المباراة بأنها الأسوأ له مع ليفربول، بعد كل هذه السنوات التي قضاها في أنفيلد، لذلك سيكون الفريق بحاجة إلى رد فعل حاسم أمام أياكس الليلة.