كلوب يرفض المقارنة مع أسطورة ليفربول

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رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي، مقارنته مع بيل شانكلي مدرب ليفربول التاريخي.

ليفربول نجح أمس للعودة إلى طريق الفوز بعد خسارتين متتاليتين في مشوار الفريق هذا الموسم أمام واتفورد بثلاثية في الدوري وأمام تشيلسي بثنائية في كأس الاتحاد الإنجليزي، على حساب بورنموث بهدفين لهدف.

ليفربول حقق فوزه الثاني والعشرين على أرضه في ملعب أنفيلد ليتخطى بهذا رقم شانكلي الذي حققه عام 1972.

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وقال كلوب في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "بكل تأكيد أنا لا أقارن بشانكلي إنه أسطورة كبيرة وأنا لا أقارن به بكل تأكيد".

وأضاف: "ما حققناه لم يكن طبيعياً أنا سعيد للغاية بما فعلناه، بكل تأكيد، فعلنا شيء جيد للغاية، لم نفكر في الأمر قبل المباراة لكننا احتفلنا بذلك بعد نهاية اللقاء، لكنني كنت غاضباً بعض الشيء بسبب تقنية الفيديو الهدف الذي سجله بورنموث بكل تأكيد هو خطأ على كالوم ويلسون، ولكن يبدو أن إنجلترا لا تحتسب مثل تلك الأخطاء".

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وأردف: "جميل إنه لطيف للغاية، إنه أمر خاص بالنسبة لنا ولما حققناه، وليس طبيعياً، علينا أن نكون سعداء بالأمر".

وأتم: "يتبقى لنا 3 انتصارات ونتوج باللقب لا نحن لا نفكر في هذا الآن تركيزنا كله منصب في الفوز على الأتليتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وبعدها سنعود للدوري لنرى ما سيحدث".



وأكد كلوب أن الطريقة التي تعافوا فيها من الانتكاسة توضح عقلية فريقه، التي يستطيعون بها المرور من الانتكاسات والصعاب وهو الأمر الذي يجعلهم الآن يفكرون في عبور مباراة يوم الأربعاء أمام أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، لقد كان اليوم مثال على ذلك.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج برصيد 82 نقطة بعد مرور 29 جولة من الدوري الإنجليزي.