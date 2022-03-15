كلوب يرد على وكيل صلاح ويكشف تطور إصابته!

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول أن النجم المصري محمد صلاح يتحسن بصورة كبيرة وسيكون جاهز للمشاركة من جديد قريبًا.

جاء هذا بحسب ما ذكر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة آرسنال في المباراة المؤجلة بينهما في الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب: "صلاح لاعب قوي للغاية، نحن سعداء للغاية لأن إصابته ليست قوية، قدمه كانت متورمة بعض الشيء لكنه تحسن، وتلقيت رسالة من الطاقم الطبي قبل المؤتمر أنه جاهز للتدريبات، سنرى كيف ستتطور الأمور".

وعن تصريحاته الخاصة بعقد صلاح الجديد قال: "لقد تحدثت عن الأمر ولم يكن يجب أن أفعل ذلك، لكنني لا أعتقد أنني قلت أي شيء مثير للجدل، لقد قلت ما حدث، ويبدو أنكم أوقعتوني في فخ ما".

وأضاف: "فجأة صنعت عناوين الأخبار بتصريحاتي، وهذا آخر ما أريد أن أقوم به خلال أي مؤتمر صحفي أتكلم خلاله".

وأردف عند سؤاله عن رد فعل وكيل صلاح رامي عباس: "الأمور على ما يرام، ولا أعرف أي شيء عن أي ردود أفعال، وهذا لا يقلقني، الأطراف المعنية بالعقد الجديد على تواصل، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

جدير بالذكر أن عقد صلاح ينتهي بنهاية الموسم المقبل، والتطورات الأخيرة لا تبشر بوجود أي اتفاق قريب بين ليفربول ووكيل اللاعب.