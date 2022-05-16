كلوب يدخل في صراع مع رئيس وزراء إنجلترا: اسألوا أنفسكم عن السبب!

رد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على بيان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول تصرفات جماهير الريدز.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الريدز ضد ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي والتي تقام مساء الثلاثاء.

ماذا قال جونسون؟

قال المتحدث الرسمي لبوريس جونسون رئيس الوزراء الإنجليزي: "يا له من عار كبير، بكل وضوح لا يوجد سبب لما حدث في نهاية الأسبوع، لقد دنست قلة من الأشخاص تقاليد كأس الاتحاد في عامه الـ 150".

ماذا قال يورجن كلوب؟

قال كلوب: "بكل تأكيد لدي وجهة نظري، لكن أظن أنه في مثل تلك المواقف يكون من الأفضل أن نسأل أنفسنا ونقول لماذا؟".

وأضاف: "لم أكن متواجدًا هنا لفترة طويلة، هذه الأسئلة تجيبونها أنتم بشكل أفضل، فغالبية جماهيرنا ذكية، ولن تقوم بمثل تلك التصرفات دون سبب".

ما الذي قامت به جماهير ليفربول بالتحديد؟

أثناء حضور الأمير ويليام لملعب ويمبلي وعندما كان يصافح نجوم الفريقين قامت جماهير ليفربول بالتصفير بشكل واضح.

بعدها أثناء السلام الوطني زادت أصوات الاستهجان بشكل واضح مما دفع المتحدث الرسمي لبوريس جونسون للخروج بذلك البيان.

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بركلات الترجيح ضد نظيره تشيلسي بست ركلات لخمسة.