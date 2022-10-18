كلوب يدافع عن نفسه بعد واقعة السيتي.. ويحمل أسوأ الأخبار للبرتغال!

الألماني يثير المشاكل دائمًا في إنجلترا

تناول الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تفاصيل تعرضه للطرد في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الأسبوع المنصرم من الدوري الإنجليزي.

وقال: "ليست تلك هي المرة الأولى التي يفهم فيها حديثي هنا بشكل هادئ، إذا كان الأشخاص ميالين دومًا للفهم الخاطئ فأنا لا أستطيع تغيير شيء".

وأردف: "علي أن أكون حذرًا، في بعض الأحيان لا أقول كل ما أفكر فيه أو أنتقد ما أريده، أقول ما أعرفه وما أراه ولكن تحصل نفس النتائج".

وعما حصل بالفعل قال: "لقد سألت سؤالًا وأجبته بنفسي، أعرف ما كنت أفكر فيه ووضعته في سياق يحترم ما يفعلونه (الحكام) ولكن من غير الصائب بالنسبة للبعض أن نفعل ذلك، أهم شيء ما قدمناه لجمهورنا والمستوى المبهر الذي لعبنا به الأحد".

ووعد كلوب: "سأحاول التحكم أكثر في المستقبل، لا أقصد أن ألقي باللوم على أي أحد، أنا فقط أهتم بالحديث عن الأشياء الكبيرة، أقول ما أعرفه وأحكم على ما أراه، لم يحدث شيء قبل ذلك بشكل سلبي وكان قصدي أن أقوم به".

وأومأ إلى مانشستر سيتي بقوله: "هناك 3 أندية في العالم تستطيع أن تفعل ما يحلو لها من الناحية الاقتصادية، أكرر ذلك".

وعن سلوك مشجع تجاه بيب جوارديولا بإلقاء عملة معدنية إلى أرض الملعب، قال: "إذا ألقى أحد بعملة إلى الملعب، فهذا مشجع واحد، ومن الخطأ الكبير أن نقوم بعقابه على فعل بسيط كهذا".

وعن بعض اللافتات المسيئة في مدرجات ليفربول خلال مباراة مانشستر سيتي قال كلوب: "لا نوافق على ذلك بكل تأكيد ونعلم جيدًا تأثير ذلك على الأطفال والعائلات، وسنعمل مع الكل لإزالة هذه الأمور".

وعاد للحديث عن حكم اللقاء أنتوني تايلور الذي طرده من الملعب قائلًا: "لست سعيدًا برد فعلي ولكن هذا ما كان عليه الحال، رأى الجميع ذلك، كنت جالسًا مع أنتوني تايلور بعد المباراة وتحدثت بهدوء عن الموقف، لكنني حصلت على البطاقة الحمراء".

البرتغال في ورطة

ومن أهم الأشياء التي تحدث عنها كلوب خلال مؤتمره، تناوله لحالة البرتغالي ديوجو جوتا والذي تعرض للإصابة خلال مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

وصدم كلوب الجماهير البرتغالية بغياب جوتا عن كأس العالم مؤكدًا أن مدة التعافي من إصابته لن تسعفه ليكون موجودًا برفقة "برازيل أوروبا".