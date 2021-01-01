كلوب يخشى على ليفربول من آثار الغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل!

تصريحات صادمة..

اعترف يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن عدم تأهل فريقه إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من شأنه أن يكون له آثار مالية "هائلة" على الريدز.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر يونايتد في ديربي شمال إنجلترا يوم الأحد، في مباراة إن تعرضت كتيبة كلوب فيها للهزيمة، ستتبدد أحلامهم عمليًا في ذات الأذنين العام المقبل.

ومنذ بداية أزمة فيروس كورونا وأعلن ليفربول عن تكبده لخسائر بقيمة 46 مليون جنيه استرليني، وخسائر الغياب الأوروبي من شأنها أن تضاعف هذا المبلغ كثيرًا.

كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة مانشستر يونايتد قال في هذا الصدد "من الواضح أن اللعب في دوري أبطال أوروبا أمر هائل خاصة من الناحية المالية بالنسبة للنادي".

وتابع المدرب الألماني "إذا لم نتمكن من القيام بذلك، فبالتأكيد لن تكون الأمور جيدة، لكني لا أعتقد أن ذلك سيغير شيئًا (في تشكيلة ليفربول)، كان الوضع صعبًا وسيكون كذلك".

من هذا الحديث استشف كلوب أهمية الفوز على مانشستر يونايتد، إذ قال "بدون الفوز في المباريات لن نتمكن من التواجد في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل، هذا واضح".

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ليفربول في المباراة الأخيرة له أمام نيوكاسل صُدم بتعادل في اللحظات الأخيرة، بينما قدّم مانشستر يونايتد عرضًا استثنائيًا أمام روما في الدوري الأوروبي وفاز عليه بستة أهداف.

ويبدو أن ذلك لا يقلق كلوب كثيرًا، الذي رد على سؤال إذا ما كانت مواجهة مانشستر يونايتد باختلاف حالتي الفريقين حاليًا، ليست الأفضل، فقال "هذا لا يهم حقًا، علينا فقط التأكد من جاهزيتنا".

وواصل "لا يحدث في كثير من الأحيان أن تواجه خصمًا في الوقت المناسب تمامًا، لقد بدوا بحالة جيدة الليلة الماضية لأكون صادقًا، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك".

واختتم كلوب حديثه قائلًا "إذا كنت لاعبًا أو مدربًا في ليفربول، فمباراة مانشستر يونايتد هي التي يتعين عليك أن تقدم فيها كل شيء على الإطلاق".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 54 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن صاحب المركز الرابع، تشيلسي.