كلوب يتحسر على انتقال هالاند إلى مانشستر سيتي: للأسف صفقة جيدة!

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على توصل نادي مانشستر سيتي إلى اتفاق للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

كلوب وصف هالاند بأنه وحش، وأن تعاقد مانشستر سيتي مع النرويجي للأسف صفقة جيدة لمنافسه على لقب الدوري الإنجليزي.

وأعلن مانشستر سيتي في بيان رسمي يوم الثلاثاء عن توصله إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند على ضم هالاند، على أن يكون ساريًا بداية من الأول من يوليو المقبل، بشرط موافقة اللاعب على الشروط الشخصية.

كلوب سُئل بعد فوز ليفربول على أستون فيلا عن مدى قدرة هالاند على تحسين فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقال كلوب في التصريحات التي نقلتها شبكة "ESPN" الأمريكية: "إنه لاعب جيد، جيد جدًا، مانشستر سيتي لم ولن يكون أبدًا الفريق الذي يفوز بالمباريات بسبب لاعب واحد، لديهم طريقة محددة للعب".

وأضاف: "سوف يدرك فجأة أنه سيسجل الكثير من الأهداف على القائم الثاني، سيحب ذلك، سيكون لديه مواقف أخرى".

واختتم كلوب: إنه وحش حقيقي، لقد أصيب أكثر من مرة، لكن عندما يكون لائقًا فهو وحش حقيقي، لسوء الحظ إنها صفقة جيدة حقًا".

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