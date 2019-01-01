كلوب وفان دايك الأفضل في شهر ديسمبر في البريميرليج

ليفربول يحتكر جوائز الأفضل في البريميرليج عن شهر ديسمبر

فيسبوك تويتر محمد عماد

توج الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج عن شهر ديسمبر، وذلك بعد تألقه مع الريدز خلال مباريات الشهر، أبرزها مباراة آرسنال التي فاز فيها ليفربول بخماسية.

في نفس السياق توج المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بجائزة أفضل مدرب في الشهر.

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ويعد فان دايك هو المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، وذلك بعد انتقاله من ساوثامبتون إلى صفوف فريق ليفربول، في فترة الانتقالات الشتوية، عام 2018، في صفقة قدرت بـ 75 مليون جنيه إسترليني.

أما يورجن كلوب، فكان قد تولى مسؤولية تدريب فريق ليفربول، في أكتوبر من عام 2015، ونجح المدرب الألماني لقيادة الريدز لوصافة الدوري الأوروبي عام 2016، ووصافة دوري أبطال أوروبا عام 2018.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب فرق مسابقة البريميرليج بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، وذلك بعد مرور 21 جولة منذ بداية المسابقة.

يذكر أن المرة الأخيرة التي حقق فيها ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز، كانت في موسم 1989-1990.