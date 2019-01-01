كلوب واحتفالات دورتموند | "لقد استيقظت وحيداً في شاحنة"!

الخمر قاد كلوب إلى ما لم يكن يتوقعه في تلك الليلة..

روى يورجن كلوب مدرب ليفربول واقعة طريفة ترجع إلى احتفالاته بالتتويج بلقب البوندسليجا مع بوروسيا دورتموند في 2011.

وقال كلوب في الوثائقي الجديد:"كنت مخموراً لدرجة أن الأمر ربما كان واضحاً في بعض اللقاءات التلفزيونية، ولا أتذكر شيئاً له معنى من الاحتفال نفسه، فقط أذكر شيئاً واحداً".

وأضاف:"لست واثقاً إن كنت أخبرت أحداً من قبل، ولكني استيقظت وحيداً في شاحنة بداخل جراج، ولم يكن لدي أدنى فكرة عن الساعات السابقة لهذا الحدث".

وتابع:"لقد استيقظت وخرجت من الشاحنة، لأجد نفسي في ساحة كبيرة لأحد المصانع، وأثناء سيري رأيت ظل رجل، لذلك أطلقت صافرة، وأنا عادةً ما يمكنني إطلاق الصافرات بصوت مرتفع، فلاحظت أن الظل يبطئ قليلاً، لأجده أكي فاتسكه (هانز يواكيم فاتسكه الرئيس التنفيذي لدورتموند)".

وأوضح:"لم يكن هناك سوى أنا وأكي في تلك الساحة الضخمة، خرجنا على الطريق وأوقف أكي سيارة قديمة في الطريق، لقد كان رجلاً تركياً، فطلب منه أن يقلنا إلى الحي الإيطالي، فقال لا لن أقودكم إلى هناك. حينها أدخل أكي يده في جيبه وأخرج 200 يورو قائلاً له: ستفعل. فرأى المال ثم وافق".

واختتم الألماني:"أكي جلس في الأمام، وجلست أنا في الخلف، رأسي بات يصطدم بجانب السيرة، كنت مرهقاً وسمعت أصوات أشبه بالدجاج، اعتقدت أني أحلم ولكن الأمر لم يكن كذلك، فقد كانت الحقيبة الخلفية للسيارة مليئة بالدجاج".

يذكر أن كلوب قاد دورتموند للقب مرتين في 2011 و2012، والمرة التي يقصدها أنهى خلالها الفريق الدوري متقدماً على بايرن ميونيخ بـ7 نقاط.