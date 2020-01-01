كلوب: هذه هي علاقة صلاح بماني ونريد مساعدته للفوز بالحذاء الذهبي

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يكشف عن طبيعة العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني، ويتحدث عن منافسة المصري على الحذاء الذهبي.

أكد المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على سعادته بالأداء الذي يقدمه المصري محمد صلاح رفقة الفريق في الفترة الماضية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فريقه القادم في الدوري الإنجليزي، وتحدث خلاله عن طبيعة العلاقة بين محمد صلاح وساديو ماني.

وقال كلوب: "أتمنى ألا يكون الفريق يمرر الكرة لمحمد صلاح حتى يحصل على الحذاء الذهبي فقط، لقد شاهدت كرة فيرمينو أكثر من مرة وكان وضع صلاح أفضل".

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وأضاف: "لا أعتقد أن فيرمينو قام بتمرير الكرة لمحمد صلاح من أجل الحذاء الذهبي، لا يمكننا أن نكون بمثل تلك العقلية، على الجميع أن يسجل الأهداف، لكننا نساعده بكل تأكيد".

وأكمل: "ألم أتحدث من قبل عن استمرارية ساديو ماني، الأمر نفسه بالنسبة لمحمد صلاح، لم أكن لأتواجد هنا لولا هؤلاء الرجال والاستمرارية في الأداء الطيبة منهم".

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وأردف: "أرقام محمد صلاح مذهلة، لقد شارك في أكثر من 100 هدف منذ أن جاء لهنا، لكن لا يجب أن نشعر بالمفاجأة، الجميع يعلم كم هو مميز".

وأكمل عن تنافس صلاح وماني: "لا أظن أن الأمر بتلك الصورة لكنه مفيد بالنسبة للفريق، المهاجم لديه فرصة أفضل للتمرير طوال الوقت، لكن طوال 20 عامًا بالنسبة لي في التدريب لم أر أي مهاجم أستطيع أن أقول عليه أناني، وعلاقة صلاح وماني بخير".

جدير بالذكر أن صلاح كان قد وصل لهدفه رقم 19 في مواجهة برايتون الأخيرة، ليستمر في مطاردة هداف البطولة جيمي فاردي نجم ليستر سيتي والذي يملك 22 هدفًا.