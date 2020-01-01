كلوب: هدفنا أمام شيفيلد لم يكن زيادة رقمنا القياسي

المدير الفني لليفربول يشيد بلاعبي فريقه عقب الفوز على شيفيلد

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول أن فريقه لم يكن هدفه في مباراة شيفيلد هو الحفاظ على رقمه القياسي، بقدر ما كان الهدف هو الفوز بالنقاط الثلاث.

وحقق ليفربول فوزاً بهدفين دون رد على حساب شيفيلد، في ختام مباريات الجولة الـ 21 من البريميرليج.

وقال كلوب في تصريحات عقبت اللقاء: "من الرائع أن نكون فريقاً لم يُهزم في الدوري لمدة عام، ولكن هدفنا اليوم لم يكن هدفنا هو زيادة تلك المدة، ولكن كان الفوز باللقاء أفضل شيء تفعله أمام شيفيلد هو ألا تجعل الأمور تخرج من يديك لقد سيطرنا على اللقاء".

وأضاف: "اليوم لم نكن نفكر في بداية العام الجديد، عامنا الجديد يبدأ في نهاية مايو، لدينا احتفالات موسمية، وليس احتفالات بالعام الجديد".

وواصل: "لقد لعبنا اليوم بين صفوفهم، وكسرنا خطوطهم، ولعبنا على الهجمات المرتدة، الفريق كان رائعاً اليوم، وقام بكل ما يريده".

وتابع: "لقد كانوا قريبين من التسجيل في بعض اللحظات التي تراجع فيها مستوانا، لذا كنا بحاجة إلى هذا التركيز كان هذا صعباً للغاية ولكن الأولاد قاموا بالأمر على أتم وجه، أنا حقاً سعيد وفخور بهم".

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وأكمل: "الطريقة التي سيطرنا بها على مباراة اليوم كانت استثنائية، لقد كنا هادئين وفي نفس الوقت نشعر بالإثارة كذلك الأهداف التي سجلناها كانت استثنائية".

وحول إصابة نابي كيتا علّق:"لقد شعر ببعض الإنزعاجات في منطقة الفخذ أثناء عملية الإحماء ولن يشارك أمام إيفرتون".

جدير بالذكر أن ليفربول عزز صدارته لترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن أقرب الملاحقين ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.