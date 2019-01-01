كلوب ردًا على نوبل: وست هام لم يُخف ليفربول!

المدير الفني لليفربول يرد سريعًا على تصريحات لاعب وست هام

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن وست هام لم يُخف فريقه خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس في الدوري الإنجليزي، وذلك ردًا على تصريحات مارك نوبل لاعب المطارق.

وكان نوبل قد قال أن ليفربول كان خائفًا خلال مباراة الأمس المنتهية بالتعادل 1-1، لكن كلوب رد عليه قائلًا "لقد أحببت هذا حقًا، أتمنى لكل جماهير وست هام أن يتمكن مارك نوبل وفريقه من إخافة فرق أكثر وليس نحن فقط".

"أنا لا أعرفه جيدًا، لذا لا أعلم لم قال مثل هذا عنا بعد المباراة. لقد دافعوا جيدًا، هذا صحيح. هم لم يخيفونا، كانت مباراة خارجية طبيعية. لقد فزنا بمباريات لعبنا خلالها أسوأ مما لعبنا اليوم ولم يتحدث أحد. هزمنا كريستال بالاس العام الماضي 2-1 بهجمتين فقط، فيما كان لنا هجمات أكثر أمام وست هام".

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أتم "لديهم الجودة، ولا شك في ذلك. لماذا لا يحققون مثل تلك النتائج كثيرًا؟ لا أعلم. هم حصلوا على النتيجة، 1-1، لكني لا أرى أنها أخافونا".

يُذكر أن تلك المباراة الثانية على التوالي التي يُجبر خلالها متصدر البريميرليج على التعادل ليفقد نقطتين في صراعه على اللقب مع مانشستر سيتي، إذ تقلص الفارق حاليًا إلى 3 نقاط فقط بين الطرفين.