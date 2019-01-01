كلوب: سوف نقاتل كالمجانين وننتظر هدية كرة القدم

تعرف على تصريحات كلوب قبل مواجهة ولفرهامبتون المصيرية

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ الفريق لا يشعر بالقلق من المواجهة الأخيرة والهدف الفوز وانتظار هدية من برايتون.

ليفربول يستضيف ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ويحتاج الفوز مع خسارة أو تعادل مانشستر سيتي ليحقق لقب البريميرليج للمرة الأولى.

"الموسيقى في غرفة الملابس جيدة، حتى حينما خسرنا من برشلونة كانت تعمل، لا أعرف بالتحديد ما هي الأغنية فلست خبيرًا بهذا الأمر".

وأوضح: "الجميع في حالة نفسية مميزة والجو رائع ومررنا بأسبوع مميز على الصعيد الأوروبي. علينا الآن القيام بدورنا ضد ولفرهامبتون".

الأمر الجيد بالنسبة لنا أن هناك لاعب عربي سيكون بطلًا للدوري الإنجليزي بعد قليل.. سواء أكان صلاح أم محرز! 😎 pic.twitter.com/eK8vFQh3Ws — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

واختتم: "هدفنا لعب كرة القدم، والقتال كالمجانين والتركيز فقط على الفوز بالمباراة وتقديم أفضل ما لدينا. لا يوجد سبب يجعلني لا أؤمن بحظوظ فريقي".

جدير بالذكر أنّ ليفربول وصل إلى النهائي الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا بعد إقصاء برشلونة يوم الثلاثاء الماضي.