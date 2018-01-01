كلوب: نحن نضع قواعد لما يتبقى من الموسم

ليفربول يوسع الفارق مع منافسيه

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أشاد المدير الفني الألماني، يورجن كلوب، بفوز ليفربول على حساب نيوكاسل يونايتد برباعية نظيفة في ختام مباريات الدور الأول من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعزز ليفربول صدارته في جدول ترتيب الدوري، مبتعداً بفارق 6 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الثاني، بفضل أهداف، لوفرين، صلاح، شاكيري، فابينيو.

وجاء حديث كلوب عقب نهاية اللقاء عن بداية المباراة: "لقد كنا جيدين في المباراة، كان من الممكن أن نسجل أكثر، كانت هناك فرص وتحركات رائعة، سيطرنا على اللقاء وكانت لدينا فرص التسجيل".

وتابع عن نيوكاسل: "من الصعب أن تتفوق على تشكيل نيوكاسل، لكننا عملنا بقوة واللاعبين ظلوا داخل أحداث اللقا ويقومون بعملهم".

"صلاح تعلم من نيمار" 😕 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وعن نتيجة مانشستر سيتي وسقوطه أمام ليستر سيتي بهدفين نظيفين: "ليس لدي فكرة عن نتيجة مباراة سيتي حتى نهاية اللقاء، سنلتقيهم قريبًا، إذا كانت منهم سأفكر في فارق 4 نقاط لأننا سنلتقيهم وقبلها مواجهة أرسنال".

وأردف عن ما يهمه في الفريق: "أن نواصل على نفس النهج، هو أمر جيد لكن توتنهام يقترب في الجدول وكان لديهم صيف صعب لكنه يسيرون بخطى رائعة، ونحن كذلك، تشيلسي سوف يفوز وكذلك أرسنال، الصراع سيظل مستمرًا حتى الجولة الأخيرة".

وانهى: "لكننا نشارك في الصراع وهذا مهم، نحن فقط نضع القواعد لما يتبقى من الموسم، والقواعد الموضوعة بعد الجزء الأول من الموسم تسير بشكل جيد".

3⃣ فرق فقط في تاريخ الدوري الإنجليزي وصلت إلى 50 نقطة بعد مرور 19 جولة!



- تشيلسي (2004/05)

- مانشستر سيتي (2017/18)

- ليفربول (2019/20) pic.twitter.com/QYaJpDD4Ad — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

الجدير بالذكر أن ليفربول يتصدر بفارق 6 نقاط برصيد 51 نقطة كثالث فريق يتخطى 50 نقطة في تاريخ البريميرليج.