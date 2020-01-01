كلوب: نتيجة المباراة غريبة وساوثامبتون هددنا كثيرًا

يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول يشيد بساوثامبتون ويؤكد أن الضيوف خرجوا بنتيجة غريبة من المباراة.

أعرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه اليوم أمام نظيره ساوثامبتون.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كلوب وأشاد خلالها بالفريق الضيف، وأكد عبر تصريحاته أن ساوثامبتون قدم مباراة أكثر من رائعة.

وقال كلوب: "ما تعلمناه اليوم هو أهمية التطور في المباراة والتعلم من الأخطاء، هذا ما قمنا به من أجل تحقيق الفوز، ولا يمكنني أن أعطي ساوثامبتون ما يكفي من المديح ليحصلوا على حقهم".

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وأضاف: "النتيجة كانت غريبة في نهاية المباراة بعد كل ما قدموه طوال أحداث اللقاء، يا لهم من فريق لكنها في النهاية مستحقة بعد أن سجلنا الأهداف".

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وأكمل: "لقد حصلوا على الكثير من الفرص وسددوا على المرمى كثيرًا وغيرنا بعض الأمور في الشوط الثاني وذلك سعادنا على التحسن بشكل واضح".

وأردف: "حتى عندما كانت النتيجة تقدمنا بأربعة أهداف نظيفة في نهاية اللقاء لم يتوقفوا عن المحاولة، ذلك يجعلني أحترمهم بشكل كبير للغاية".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن وجود ركلة جزاء لساوثامبتون لم يتم احتسابها: "لقد كانت للحظات حرجة للغاية، لكن ذلك لا يعني أن المباراة كانت لتنتهي وقتها، لكنها كانت ستكون أكثر صعوبة".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد رفع رصيده بعد لقاء اليوم للنقطة رقم 73 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يواجه توتنهام بالغد.