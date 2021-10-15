كلوب: ملاك نيوكاسل يمكنهم شراء الدوري الإنجليزي بعد 5 سنوات !

تطرق كذلك إلى موقف الثنائي البرازيلي أليسون وفابينيو

يؤمن يورجن كلوب مدرب ليفربول، أن مشروع بيع نادي نيوكاسل يونايتد لصندوق الاستثمار السعودي، سيحتاج لبعض الوقت من أجل إثبات نجاحه.

صندوق الاستثمار نجح خلال شهر أكتوبر الجاري، بالاستحواذ على 80% من أسهم نيوكاسل، مما أثار حالة من الجدل في الدوري الإنجليزي.

كلوب تطرق إلى الأمر، خلال ظهوره بالمؤتمر الصحفي لمواجهة ليفربول وواتفورد، غدًا، السبت، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري.

وقال كلوب عن صفقة بيع نيوكاسل:"النمو لن يحدث معهم بين ليلة وضحاها، هناك العديد من المتغيرات ستحتاج لسنوات لمثل هذا المشروع الضخم".

وأضاف:"يمكننا الفوز بالمباريات ضدهم الآن، لو تحلى ملاك النادي لديهم بالصبر بعد 5 أو 6 أو 7 سنوات، ربما نراهم يشترون الدوري بالكامل".

وتابع:"النجاح في كرة القدم لا يتعلق بالمال فقط، ولكن باتخاذ القرارات الصحيحة، أنا لا أشعر بالقلق أبدًا، عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في 2019 كان هناك دولتان أمامنا، وهو ما يعني أننا أثبتنا قدرتنا على النجاح أمام موارد مالية أعلى من قدراتنا".

وأما عن غياب جو جوميز عن منتخب إنجلترا:"أحيانًا جاريث ساوثجيت يكون لديه رد فعل على اللاعبين الذين لا يشاركوا مع فرقهم، يبدو أن السيد جون ستونز حالة خاصة".

وعن مواجهة كلاديو رانييري مدرب واتفورد مرة أخرى:"كل التهاني له، عمره 69 سنة ويبدو أصغر مني، هو في حالة جيدة جدًا وقام بتدريب 15 فريقًا، ربما لن أصل إلى هذا الرقم أبدًا".

وأما عن غياب الثنائي البرازيلي أليسون وفابينيو بسبب المشاركة مع بلادهما في تصفيات كأس العالم:"أنا لا أشعر بالإحباط، أحد الأشخاص قرر أن البرازيل يجب أن تلعب أمس قبل مواجهتنا يوم السبت، لدينا تشكيل كبير يمكنه استيعاب الموقف، ولا يمكننا التحكم في الاتحادات القارية".

واستكمل:"على الجانب الآخر ستجد أن أتلتيكو مدريد لن يلعب خلال عطلة الأسبوع، وهذا لا يحدث هنا أبدًا".

اقرأ أيضًا ..

قوانين الدوري الإنجليزي تحرم نيوكاسل من ضم اللاعبين السعوديين

بعد نيوكاسل .. الاستثمار السعودي يتجه إلى إيطاليا

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ15 نقطة، بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب الصدارة بعد 7 جولات.