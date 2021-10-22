كلوب : مقارنة صلاح برونالدو؟ آسف لا تهمني !

رد كذلك على اتهام سولشاير له بالتأثير على الحكام

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن عدم اهتمام بالمقارنة الجارية بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد ومحمد صلاح نجم الريدز.

ليفربول يحل ضيفًا على مانشستر بعد غد الأحد، في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد.

كلوب تحدث في المؤتمر الصحفي لهذه المواجهة، وتطرق إلى العديد من الجوانب الهامة الخاصة بفريقه.

وقال كلوب عن المقارنة بين صلاح ورونالدو:"لماذا يجب أن نقارن بينهما؟ كلاهما من الطراز العالمي، يمكنني القول أن قدم محمد صلاح اليسرى أفضل وقد يتفوق رونالدو بالقدم اليمنى والكرات الهوائية".

وأضاف:"من حيث السرعة كلاهما سريع ومستميت لتسجيل الأهداف ولكني للأسف لست مهتمًا بمثل هذه المقارنات".

وعن اتهام أولي سولشاير له بالتأثير على الحكام ضد مانشستر يونايتد:"لا يمكننا التأثير بهذه الطريقة، هما يفعلون الأمور بشكل جيد داخل منطقة الجزاء ونحن أيضًا، ولكن لا نحصل على نفس العدد من ركلات الجزاء".

وأما عن السجل التهديفي المميز لفريقه:"الأمر يساعدنا بكل تأكيد، ولكننا لا نعتمد فقط على مهاراتنا في التسجيل الأهداف، إنها مصادفة أننا سجلنا هذا العدد من الأهداف، لا أمانع الفوز 1/0 والحفاظ على نظافة شباكي أيضًا".

عودة تياجو ألكانتارا من الإصابة:"إنه يركض وهذه إشارة جيدة، ربما يعود قبل فترة التوقف الدولي، سنرى ما سيحدث".

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حديث ستيف بروس عن تعرض المدربين للتنمر على وسائل التواصل الاجتماعي:"أفضل نصيحة هي عدم مشاهدة وقراءة هذه الأشياء، أنا آسف جدًا لستيف، وأعتقد أن أهم مهارة في كرة القدم الحديثة هي عدم السماح للنقد بالاقتراب منك أو فقط تجاهله".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن تشيلسي المتصدر.