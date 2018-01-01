كلوب: الفوز باللقب؟ مهمة دورتموند أسهل من ليفربول

كلوب يتحدث عن الفارق في المنافسة بين ألمانيا وإنجلترا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قارن يورجن كلوب بين وضعية ناديه الحالي ليفربول والسابق بوروسيا دورتموند في صراعيهما على الفوز بلقب الدوري في إنجلترا وألمانيا، إذ يتصدر الفريقان جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب المنافسين.

وقال كلوب أن مهمة دورتموند أسهل كونه لا يُنافس سوى فريق واحد، بعكس الحال في البريميرليج، مضيفًا "صحيح أننا تبادلنا رسائل التهنئة خلال الفترة الأخيرة".

واصل لصحيفة بيلد "في إنجلترا، عليك منافسة مانشستر سيتي، توتنهام أو آرسنال. دورتموند عليه أن يُقاتل بايرن فقط في ألمانيا. هنا الفارق".

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وعن المنافسة مع السيتي خاصة بعد تعرضه لخسارتين متتاليتين، قال المدرب الألماني "علينا النظر للأجندة، ما انتهى فقط هو النصف الأول من الموسم. لا يُمكن إنكار أننا لعبنا بشكل مذهل حتى الآن، لكننا مازلنا في نصف الطريق. أنا لا أهدر أفكاري على أشياء أخرى".

أخيرًا قال كلوب عن مواجهة بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا "ستكون مواجهة صعبة للفريقين. ما حدث للبايرن هذا الموسم لا يهم، علينا أن نستعد لمواجهة الأفضل في بافاريا. لقد لاحظنا أنهما عادوا لقوتهم من جديد خلال الأسبوعين أو الثلاثة الأخيرة قبل التوقف الشتوي".