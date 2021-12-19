متى يجدد صلاح عقده مع ليفربول؟ كلوب لا يعرف الإجابة

أكد مدرب ليفربول، يورجن كلوب، على أن مفاوضات التجديد بين ناديه ومحمد صلاح تسير بصورة جيدة للغاية.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ومفاوضات التجديد بين الطرفين قائمة لإبقائه على الأقل حتى 2025.

الاختلاف بين الطرفين وُجِد فقط فيما يتعلق بالأموال، حيث يود المصري أن يصبح الأعلى دخلًا في الدوري الإنجليزي، بينما عرض ليفربول لم يرتق لهذا الحد.

ماذا قال كلوب حول تجديد صلاح؟

وقبل مباراة توتنهام، سُئل كلوب عن تجديد صلاح فأجاب "نحن حقًا في محادثات جيدة، هذا كل شيء".

كما أضاف المدرب الألماني في حديثه "لست مهتمًا بموعد حدوث ذلك (التجديد) لأكون صريحًا".

وأتم "أريد أن يجدد صلاح، لكن متى؟ لا أهتم. نحن في محادثات جيدة، هذا ما يمكنني الإجابة به".

ماذا قدم صلاح مع ليفربول هذا الموسم؟

سجل صلاح 22 هدفًا هذا الموسم مع ليفربول بمختلف البطولات، إلى جانب صناعته 9 أهداف أخرى في 24 مباراة خاضها.

وإجمالًا، أسكن الدولي المصري شباك خصومه بقميص النادي الإنجليزي 146 هدفًا وصنع 52 في 224 مباراة منذ 2017.

آخر ظهور لصلاح مع الريدز كان أمام توتنهام، حيث لم يسجل أو يصنع بالمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

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