كلوب: مباراة متكافئة أفسدتها ركلة جزاء غير صحيحة

المدرب الألماني غاضب بعد الخسارة من الفريق الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، عن غضبه الشديد، من الطريقة التي خسر بها فريقه من نابولي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الريدز افتتحوا مشوارهم الأوروبي بالسقوط أمام الفريق الإيطالي، بثنائية أحرزها درايس ميرتينز من ركلة جزاء قبل أن يضيف ماركوس لورينتي الثاني.

ركلة جزاء نابولي أثارت غضب كلوب، حيث يراها غير مستحقة وكانت كفيلة بتغيير مسار المباراة.

وقال الألماني تعليقاً على الخسارة:"ليست ركلة جزاء صحيحة، وأعتقد أن الكل يتفق معي في هذه النقطة، لم نكن سيئين لنخسر بهذا الشكل".

وأضاف:"كانت مباراة متكافئة جداً، أتيحت لنا بعض الفرص لم نستغلها، وهم لعبوا على الهجمات المرتدة".

وتابع:"الشوط الثاني كان أكثر شراسة من الأول، نحن ركضنا وهم كذلك قبل أن تأتي ركلة الجزاء لتغير كل شيء، في رأيي غير مستحقة لأن اللاعب قفز قبل وجود أي تلامس".

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واستكمل:"لعبنا كرة قدم جيدة جداً ولكن عدم إنهاء الفرص وعدم استغلالها كانت مشكلتنا الوحيدة، وفي النهاية علينا تقبل النتيجة والمضي قدماً".

وأما عن الهدف الثاني:"لم يسبق وتلقينا هدفاً بهذه السذاجة من قبل، استطعنا الخروج بالتعادل لولا بعض الأخطاء".

وعلى جانب آخر قال جوردان هيندرسون قائد الريدز:"أعطيناهم الفرص من أجل التسجيل ولم نستغفل فرصنا، ركلة الجزاء غير صحيحة وربما تبدو أوضح على المشاهدين".

يذكر أن الهزيمة جعلت ليفربول يحتل المركز الثالث بلا نقاط، متقدماً على جينك بفارق الأهداف بعد خسارة الأخير 6/2 من سالزبورج الذي يتصدر المجموعة الخامسة مع نابولي.